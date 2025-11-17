Se acerca el sorteo de las Qualifiers de la Copa Davis 2026 y Chile empieza a sacar cuentas sobre sus posibles rivales y también las opciones que tiene de jugar como local en nuestro país.

Los probable contrincantes son muy difíciles, pero esa es la gracia de volver a la “Primera División” del tenis mundial y soñar con la Ensaladera de Plata, algo que motiva de sobremanera al capitán Nicolás Massú.

😱 Los posibles rivales de Chile en las Qualifiers de Copa Davis

Chile llegó a esta instancia tras ganarle a Luxemburgo en el Grupo Mundial I. Junto con el elenco nacional también clasificaron: Perú, Canadá, Bulgaria, Serbia, Gran Bretaña, Chile, Brasil, Eslovaquia, Corea del Sur, India, Suecia, Noruega y Ecuador, elencos que NO pueden ser rivales de nuestro país.

Los que sí pueden ser contrincantes de Chile vienen de dos destinos: los eliminados en la Ronda 2 de las Qualifiers, que fueron: Países Bajos, Australia, Hungría, Japón, Estados Unidos, Dinamarca y Croacia.

Y el resto son los equipos salen del Final 8, que está compuesto por: Argentina, Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Austria, España y República Checa.

De esos elencos, se salvarán el campeón (quien va directo al Final 8 del próximo año) y el subcampeón (directo a la Ronda 2 de las Qualifiers), aunque por ahora todos son posibles rivales de Chile.

📅 ¿Cuándo es el sorteo de las Qualifiers de la Copa Davis 2026?

El sorteo de las Qualifiers de la Copa Davis 2026 no tiene fecha ni hora definidas, aunque está claro que se realizará después del Final 8 que se está jugando esta semana en Bologna (Italia).

Por lo tanto, lo más probable es que el sorteo se lleve a cabo la próxima semana en sede a determinar en Europa.

📅 ¿Cuándo se juegan las Qualifiers de la Copa Davis 2026?

Las Qualifiers de la Copa Davis se llevarán a cabo entre el 30 de enero y 1 de febrero de 2026 (se juega en dos días). La fecha exacta de la serie y los horarios se conocerán cuando el rival esté definido y cuando se acerque la instancia.