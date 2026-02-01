Alejandro Tabilo no pudo festejar en el Biobío tras caer en una final de casi dos horas. La primera raqueta de Chile se vio sobrepasado ante el gran nivel del paraguayo Daniel Vallejo, quien se impuso para coronarse en el Challenger de Concepción.

Pese al empuje de los hinchas que llegaron el recinto, el tenista nacional no encontró respuestas ante un rival que rozó la perfección. Con este resultado, Tabilo deberá seguir esperando para levantar un trofeo en suelo nacional en este inicio de temporada.

🎾 ¿Cómo fue la final entre Tabilo y Vallejo?

La definición arrancó con un Tabilo agresivo que buscó imponer condiciones con su saque. Sin embargo, Vallejo (146° ATP) respondió con una movilidad envidiable, devolviendo cada pelota con profundidad y forzando errores del chileno para abrochar el primer set por 6-2.

En la segunda manga la historia fue opuesta, ya que apareció la mejor versión de “Jano” para dominar con total confianza. Gracias a un servicio implacable y devoluciones precisas, el nacional barrió con un 6-1 que emparejó las acciones e ilusionó a los fanáticos penquistas.

Pese al envión, en el capítulo decisivo las imprecisiones volvieron a pasarle la cuenta a un Tabilo que perdió su ritmo. El joven paraguayo aprovechó el momento, concretó dos quiebres y cerró el duelo con un sólido 6-1, silenciando a una tribuna que se quedó esperando la remontada.

ATP Challenger 100 | Concepción 🇨🇱 | Final



¡Daniel Vallejo 🇵🇾 es campeón en Concepción!



El paraguayo se impuso al chileno Alejandro Tabilo 🇨🇱 por 6-2, 1-6, 6-1 en una final muy exigente que se extendió por 1h59min, para quedarse con el título del Challenger 100 de Concepción.… pic.twitter.com/0fkR4pR5Of — Drive Cruzado (@DriveCruzado) February 1, 2026

📊 Las estadísticas de Tabilo en la final del Challenger de Concepción

Los números reflejan que la gran falencia del chileno estuvo en la irregularidad de su servicio. Pese a conectar cinco aces, Tabilo apenas ganó el 45% de los puntos con su segundo saque, quedando muy vulnerable ante las constantes devoluciones profundas del paraguayo.

El factor decisivo fue la efectividad en los momentos clave del partido: mientras Alejandro solo concretó dos quiebres, Vallejo generó catorce chances y rompió el servicio nacional en cuatro ocasiones. Al final, el guaraní sumó 77 puntos totales contra los 66 del zurdo, sellando una victoria inapelable.