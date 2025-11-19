El sorteo de las Qualifiers de la Copa Davis se acerca y Chile está muy atento, ya que conocerá al rival con el que iniciará su acción en 2026, en busca de meterse entre los 16 mejores del mundo.

La próxima semana se llevará a cabo este evento (luego de las Finales de la Copa Davis en Bologna) y habrá muchos compatriotas mirando la suerte del elenco de Nicolás Massú a la hora de saber su contrincante.

📺 ¿Dónde ver GRATIS el sorteo de la Copa Davis?

Para ver el sorteo de la Copa Davis 2026 debes ingresar al canal de Youtube de la ITF, donde emitirán por streaming todas las alternativas de la actividad.

Aún no se confirma si algún canal de televisión o plataforma de streaming se suma, debido a que se han mantenido en completo hermetismo los detalles del sorteo.

📅 ¿Cuándo es el sorteo de la Copa Davis?

Tanta es la reserva sobre el sorteo de la Copa Davis, que ni siquiera han informado oficialmente el día en que se realizará. De todas maneras, está confirmado que esto ocurrirá la próxima semana.

🆚 Los posibles rivales de Chile en las Qualifiers de la Copa Davis

Chile jugará con los equipos que hayan terminado entre el tercer y 16° lugar de la Copa Davis 2025 (el campeón y el subcampeón comienzan en fase posteriores), pero como todavía el torneo está en cuartos de final, la posibilidad de rivales es amplia.

Las opciones son: Países Bajos, Australia, Hungría, Japón, Estados Unidos, Dinamarca, Croacia, Argentina, Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Austria, España y República Checa.

📅 ¿Cuándo juega Chile en las Qualifiers de la Copa Davis?

Las Qualifiers de la Copa Davis se llevarán a cabo entre el 30 de enero y 1 de febrero de 2026 (puede jugarse en viernes y sábado, o en sábado y domingo).

La sede de esta confrontación depende del rival, así como también los días de competencias, elegidos por el elenco local.

