Datos Clave Chile confirma sede para enfrentar a España: La selección nacional recibirá en el Court Central Anita Lizana, ubicado en el Parque Estadio Nacional, a los europeos. Fiestas patrias con Copa Davis: El duelo entre Chile y España se disputará entre el 18 y 19 o 19 y 20 de septiembre. ¿Vendrá Alcaraz a Chile?: La estrella española pasa por un momento complicado debido a sus lesiones, por lo que es duda para enfrentar a Chile.

Chile volverá a recibir una serie mítica de Copa Davis en suelo nacional, esta vez ante una de las selecciones que siempre es candidata, España. La selección comandada por Nicolás Massú tendrá que jugar en Fiestas Patrias ante la escuadra europea. Con las fechas listas, sólo faltaba el anuncio de dónde jugaría el equipo nacional, y durante esta jornada revelaron la en la que se disputarán la ronda 2 de los Qualifiers.

Mediante una publicación en sus redes sociales, la Federación de Tenis nacional anunció que Chile recibirá a España en el Court Central Anita Lizana, ubicado en el Parque Estadio Nacional. Los duelos ante los europeos se jugarán entre el 18 y 19 o 19 y 20 de septiembre, por lo que la selección nacional disputará su pase a la Final de 8 de la competición.

El registro de Chile vs España en Copa Davis

Chile tiene un registro desfavorable ante España, ya que solamente se ha enfrentado dos veces en la Copa Davis, pero ambas fueron en el siglo pasado. La primera fue en 1928, donde los europeos vencieron a la selección nacional por 3-0. La segunda fue en el año 1965, donde España venció por 5-0 a Chile. Cabe destacar que ambos encuentros fueron disputados en el viejo continente.

¿Con qué tenistas vendrá España?

Los españoles son uno de los candidatos permanentes a quedarse con el trofeo de selecciones más grandes del deporte, ya que ostentan 6 títulos mundiales, pero durante este año no solamente se les podría complicar por jugar ante Chile y de visitantes, sino que también por que podrían viajar a tierras nacionales sin su mayor estrella, Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz ha sido la revolución en el mundo del tenis, pero durante las últimas semanas las noticias en su entorno no han sido por su juego, sino que sus lesiones. La primera raqueta española ya se bajó de Roland Garros y Wimbledon por una lesión que le impide jugar, y además la serie ante Chile será después del US Open, evento en el que se espera que sea una de las estrellas.

Si la lesión de Alcaraz perdura hasta septiembre, se espera que las figuras que traiga España para disputar los Qualifiers ante Chile sean Alejandro Davidovich Fokina, Rafael Jodar y Martín Landaluce, entre otros exponentes en el circuito europeo.

¿Cuándo es la venta de entradas para Chile vs España en Copa Davis?

En el comunicado emitido por la federación, señalan que la ticketera digital, Ticketplus, se hará cargo de la venta de entradas. Los precios de cada locación del Court Central Anita Lizana serán publicados durante las próximas jornadas, al igual que la venta de entradas.