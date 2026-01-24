Cristian Garín enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida personal, en medio de su temporada profesional. El número 2 del tenis chileno utilizó sus redes sociales para dedicarle un sentido homenaje a su padre, Sergio Garín, quien falleció recientemente después de una larga lucha contra una dura enfermedad.

El emotivo mensaje del tenista remeció a toda la comunidad deportiva y a sus seguidores, que han acompañado a Gago durante su carrera y también en sus momentos más duros fuera de la cancha.

🖤 El mensaje de Cristian Garín tras la muerte de su padre

Con una publicación en su cuenta de Instagram, Cristian Garín compartió su dolor por la partida de su padre, Sergio Garín. “Nos tocó perder una lucha de más de un año y medio contra una enfermedad casi invencible”, escribió el tenista nacional, visiblemente afectado por la situación.

En sus palabras, Garín recordó el rol fundamental que tuvo su padre en su carrera: “Todo lo que hiciste por tu familia, todo lo que diste para ayudarme a cumplir mis sueños, siempre sin pedir nada a cambio… todo lo hacías por amor”.

El mensaje fue acompañado de una foto y una frase que dejó huella en sus seguidores: “Te voy a elegir en todas mis vidas, viejo”.

💬 La reacción del mundo del tenis y el deporte chileno

La publicación no tardó en generar una ola de mensajes de apoyo desde el mundo del tenis y el deporte chileno. Compañeros de circuito, exjugadores y fanáticos enviaron sus condolencias a Garín, reconociendo el peso emocional de este momento.

Incluso en el Australian Open, quien lo venciera en primera ronda, el argentino-italiano Luciano Dardieri tras ganar su duelo envió un mensaje a su compañero de entrenamiento y dobles, además de ser su gran amigo. “Me salió del corazón”, dijo el 25 del mundo con quien incluso comparte preparador físico.

🎾 Cómo impacta esta noticia en su temporada 2026

Cristian Garín venía preparando su agenda de torneos para la primera parte del año, incluyendo su participación en torneos del circuito ATP 250 y la clasificación a los Masters 1000. Sin embargo, este golpe emocional podría alterar temporalmente sus planes.

Aunque el cariño de la gente en el Court Anita Lizana en la Serie de Copa Davis ante Serbia, podría ser un gran envión para Gago en estos difíciles momentos.