Cristian Garín (80° en el ranking de la ATP) debuta en el Australian Open 2026, torneo en el que espera conseguir su primera victoria de la temporada ante el exigente jugador italiano Luciano Darderi (24°).

Darderi es el jugador con el que hará equipo en el cuadro de dobles en el mismo torneo. Además, el europeo fue quien batió a Alejandro Tabilo esta semana en Auckland.

📺 ¿Qué canal transmite Cristian Garín vs Luciano Darderi por el Australian Open 2026?

Para sintonizar el partido de Cristian Garín vs Luciano Darderi en su estreno en el Australian Open 2026 debes acceder a la señal de ESPN, la que se reparte en varios duelos al mismo tiempo.

Para ver completo el compromiso debes ingresar a la aplicación de streaming Disney + Premium y buscar la cancha en la que se juega el partido.

📅⏱️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Cristian Garín vs Luciano Darderi por el Australian Open 2026?

Cristian Garín saltará a la cancha este lunes 19 de enero a las 21:00 horas de nuestro país ante Luciano Darderi por la primera ronda del Australian Open.

📅 Lunes 19 de enero

⏰ 21:00 horas de Chile

🧐 ¿Cuál será el rival de Cristian Garín en caso de ganar en su debut en el Australian Open?

En caso de que Cristian Garín le gane a Luciano Darderi en la primera fase del Australian Open 2026, enfrentará al ganador del partido entre Sebastián Báez y Giovanni Mpetshi-Perricard.

En caso de avanzar más, Karen Khachanov (15°) puede esperar por Gago, mientras que en cuarta ronda existe la posibilidad de chocar con el todopoderoso Jannik Sinner (2°), actual bicampeón del torneo.

Garín busca repetir lo hecho en 2025 en Australia, año en el que ganó cuatro partidos en el certamen, aunque fueron tres de la qualy y uno del main draw, lo que fue el inicio de una buena temporada para el ariqueño.

