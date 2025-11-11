El cierre de temporada llega cargado de presión para Cristian Garín (104º). El chileno aterrizó en Montevideo sabiendo que esta semana puede definir su presencia en el cuadro principal del Australian Open 2026. El corte se realizará el lunes 17 de noviembre y, hoy por hoy, Gago aparece apenas por debajo de la línea.

Para no depender de otros resultados, necesita sumar victorias. Y el primer paso será ante Andrea Collarini (273°), zurdo argentino proveniente de la qualy y con amplia experiencia en el circuito Challenger. Un duelo exigente en condiciones lentas, ideal para largos intercambios desde el fondo.

⏰ ¿A qué hora juega Cristian Garín hoy en el Challenger de Montevideo?

Cristian Garin enfrenta a Andrea Collarini (273°) en Uruguay. El partido está programado para este martes 11 de noviembre, no antes de las 13:30 horas de Chile. La programación puede variar dependiendo de la duración de los duelos previos en el Carrasco Lawn Tennis Club.

📺¿Quién transmite en Chile el Challenger de Montevideo EN VIVO?

En Chile, no hay transmisión transmisión televisiva del torneo, por ende no se podrá sintonizar en ningún canal el Challenger de Montevideo ni menos a los chilenos Cristian Garín y Tomás Barrios.

👨‍💻 ¿Dónde ver Cristian Garín vs Collarini EN VIVO y GRATIS?

La única posibilidad es vía streaming, el que ofrece GRATIS la ATP en su sitio web, en el que se pueden ver todos los torneos del Circuito Challenger en el mundo.

➡️ https://www.atptour.com/en/news/challenger-tv

No requiere registro, contraseña ni pago.

🎾 ¿Quién es Andrea Collarini, rival de Garín en Montevideo?

Collarini (273°) es un tenista argentino zurdo, especialista en arcilla y con más de una década en el circuito Challenger.

Se caracteriza por:

puntos largos desde el fondo,

alto porcentaje de primeros servicios con poco riesgo,

y la capacidad de romper ritmo con altura y spin.

No regala: si Garín no impone agresividad y peso de golpe, el partido puede extenderse.

📈 ¿Qué necesita Cristian Garín para volver al Top 100?

Cristian Garín es 104° del ránking, si avanza dos rondas (cuartos de final) del Challenger de Montevideo volverá al Top 100 de la ATP y mientras más etapas avance podrá cerrar la temporada con un lugar confirmado en el Australian Open del 2026.

Escenarios en Montevideo (Challenger 100):

Resultado Puntos ganados Proyección ranking 1R (derrota) 0 Sigue fuera 2R (R16) +9 Muy justo, depende de otros Cuartos +16 En zona, pero aún a la espera de resultados externos Semifinal +30 Top 100 casi asegurado Final +50 Se instala sólido en el Top 100 Campeón +100 Clasificación directa garantizada

🔢 Ranking ATP en vivo — zona del corte al Australian Open

El rango de lugares para asegurar la clasificación directa al Australian Open está entre los puestos 98° y el 104°, esto por el desglose de los participantes. De los 132 tenistas, se entregan 8 WC de invitación directa al cuadro principal, sumado a los 16 clasificados por la fase que qualy.

El 104° y que por ahora cerraría un corte amplio, es, Cristián Garín con 626 unidades. Por lo que se vuelve tan importante avanzar varias fases en el Challenger de Montevideo, así podrá optar a mejores torneos y saltarse las etapas de qualy.

🎾 ¿Qué resultados necesita Cristian Garín para entrar al Australian Open?

Cristian Garín depende de sí mismo para quedarse con una casilla del cuadro principal del Abierto de Australia 2026, el título en el Challenger de Montevideo le dará mucho margen de puntaje y podrá timbrar su lugar en el primer Grand Slam del próximo año.

Pero también deberá estar pendiente de los otros rivales que también luchan por quedarse en el Top 100 de la ATP, unos en Uruguay y otros en Lyon, donde también se juega un Challenger. El alemán Yannick Hanfmann (102°), Vit Kopriva (101°) de Chequia, el también alemán Jan Lennard Struff (100°), el serbio Laslo Djere (99°) y el australiano Tristán Schoolkate (97°). Sus resultados también influirán en si Gago termina entre los cien mejores.

🧮 Ranking en vivo del tenis chileno

Jugador Ranking actual (live) Si gana hoy Proyección corte Australian Open Objetivo inmediato Cristian Garín #105 ≈ #100 (dependiendo de resultados paralelos) Quedar dentro de la zona de acceso directo a Melbourne Volver al Top 100 y asegurar cuadro principal Tomás Barrios #122 ≈ #117 Acercarse al Top 100 para pelear la entrada directa en las próximas semanas Cerrar la temporada en ascenso

*Los movimientos en el ranking pueden variar según resultados simultáneos en Montevideo y Lyon. El corte histórico del Australian Open suele ubicarse entre los puestos 98° y 105°, sujeto a wildcards, protected ranking y bajas por lesión.

*Si los chilenos avanzan a instancias finales en Montevideo, podrían llegar juntos al cuadro principal del Australian Open por primera vez desde 2022.

🏆 ¿Cuál fue el mejor ranking de Garin?

Por ahora Garín cierra la temporada en el 104° del mundo. Su mejor ranking histórico fue el Nº17 del mundo, alcanzado el 13 de septiembre de 2021. El chileno ha ganado 5 títulos ATP en su carrera; Houston, Múnich, Córdoba, Río de Janeiro y Santiago.

📣 Sigue la cobertura completa del tenis chileno. Ranking ATP actualizado, resultados en Montevideo y el camino al Australian Open, en AlAireLibre.cl, el sitio líder del deporte nacional.