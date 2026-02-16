Era el debut y Alejandro Tabilo no quiso sorpresas. La segunda raqueta nacional mostró un nivel superlativo en su estreno en el ATP 500 de Río de Janeiro, barriendo de la cancha al estadounidense Emilio Nava (76°) en un partido que fue un monólogo del chileno.

El zurdo nacido en Canadá necesitó apenas una hora de juego para imponer sus términos en la arcilla carioca. Con un servicio sólido y una derecha que hizo daño constante, “Jano” no le dio ninguna chance a su rival de entrar en el partido, cerrando el compromiso con una facilidad que ilusiona de cara a lo que viene.

🎾 ¿Cuál fue el resultado entre Alejandro Tabilo y Emilio Nava?

Alejandro Tabilo se impuso por 6-3 y 6-3 en una hora y tres minutos, en un partido que controló desde el inicio. El chileno tomó ventaja temprano y administró el marcador con solidez en sus turnos de servicio.

En el segundo set el trámite fue similar. Tabilo volvió a quebrar en los primeros juegos y sostuvo la diferencia con consistencia desde el fondo de la cancha. Nava intentó extender los puntos, pero no logró revertir el desarrollo del encuentro, y el nacional cerró sin complicaciones para avanzar a la siguiente ronda del ATP 500 de Río.

Tabilo vence o primeiro set 6/3 contra Nava 🎾



Quadra 1 ao vivo no nosso site: https://t.co/kkUXrxHUsW 👈#RioOpen pic.twitter.com/KD2VEn7HiL — Rio Open (@RioOpenOficial) February 16, 2026

🔜 ¿Contra quién juega Alejandro Tabilo en la próxima ronda?

Tras este contundente debut, el “Jano” ya espera rival en los octavos de final. Su próximo oponente saldrá del ganador del duelo entre el croata Dino Prizmic y el italiano Francesco Passaro.

Independiente de quién avance, Tabilo llegará con la confianza a tope tras un debut donde demostró que está para cosas grandes en la gira sudamericana.