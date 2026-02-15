El ATP 500 de Río de Janeiro ya está en marcha y el tenis chileno tendrá triple presencia en el cuadro principal. Aunque Tomás Barrios cayó en la qualy, una inesperada oportunidad lo devolvió a la competencia y ahora tendrá un desafío mayor en el main draw.

Cristian Garín y Alejandro Tabilo también afinan detalles para sus respectivos estrenos en el torneo carioca, que marca la recta final antes del ATP de Santiago. La semana en Brasil asoma clave para el ránking ATP de los nacionales.

🎾 Tomás Barrios lucky loser en el ATP de Río y duelo ante Berrettini

Tomás Barrios perdió en la qualy del ATP de Río ante el croata Dino Prizmic por 6-3 y 6-4, pero ingresó al cuadro principal como lucky loser tras dos retiros de último momento. El chillanejo (114°) aprovechó la vacante y quedó emparejado con el italiano Matteo Berrettini (58°), ex número 6 del mundo. El encuentro está programado para el martes, en horario por confirmar.

Será un reto de alto calibre. Berrettini tiene experiencia en grandes escenarios y potencia en su servicio, por lo que Barrios deberá apostar por consistencia desde el fondo para dar el golpe.

[3] Joao Fonseca (BRA) vs [Q] Thiago Monteiro (BRA)

[Q] Igor Marcondes (BRA) vs Ignacio Buse (PER)

[LL] Tomas Barrios Vera (CHI) vs Matteo Berrettini (ITA)

[LL] Dusan Lajovic (SRB) vs [7] Daniel Altmaier (GER) — Rio Open (@RioOpenOficial) February 15, 2026

🔥 Cristian Garin y Alejandro Tabilo abren la acción chilena en Río

Cristian Garín (89°), campeón del torneo en 2020, debutará este lunes desde las 16:30 horas ante el argentino Thiago Tirante (92°), en un cruce inédito en el circuito.

A continuación, veremos nuevamente en la pista a Alejandro Tabilo (71°) enfrentará por primera vez al estadounidense Emilio Nava (81°). Ambos partidos se disputarán en la Quadra 1.

📺 Cómo ver a los chilenos en el ATP 500 de Río de Janeiro

Barrios ya tuvo su segunda oportunidad. Garín y Tabilo quieren aprovechar la primera. Río puede marcar el tono de la temporada para el tenis chileno. Los partidos de los chilenos en el ATP de Río se podrán seguir a través de las plataformas Disney+ Premium y Tennis TV.