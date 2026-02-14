Tomás Barrios volvió a responder en un escenario exigente. En el ATP 500 de Río de Janeiro, el chillanejo mostró solidez en la qualy y dio un paso importante para meterse en el cuadro principal, justo en la antesala de la gira que cerrará en el ATP de Santiago.

Mientras Nicolás Jarry quedó en el camino, Barrios asumió la responsabilidad y sostuvo la bandera chilena en Brasil. El triunfo no sólo le permite seguir en carrera, sino que lo instala en una definición clave para su ránking ATP.

🎾 Tomás Barrios en el ATP de Río: victoria sólida y sueño intacto

Tomás Barrios venció en dos sets al brasileño Pedro Boscardin Dias por 6-4 y 7-5 en la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro. Con este resultado, avanzó a la ronda final clasificatoria. El chileno, actual 114° del ranking ATP, mostró autoridad en los momentos decisivos. En ambos sets logró quebrar en instancias clave y administrar la ventaja sin mayores sobresaltos.

🔥 El rival que separa a Barrios del cuadro principal en Brasil

Para ingresar al main draw del ATP 500 de Río, Barrios deberá superar al croata Dino Prizmic (122°). El europeo viene de eliminar al colombiano Daniel Elahi Galán.

Será un duelo exigente, ante un jugador joven y competitivo. En este tipo de torneos, cada partido de qualy se juega con intensidad de final, porque el premio es grande: entrar al cuadro principal y sumar puntos importantes.

Barrios sabe que una victoria puede marcar la diferencia en su temporada, especialmente pensando en el calendario que se avecina.

Barrios Vera, cabeça 2 do quali, freia uma grande reação de Pedro Boscardin no 2º set, derrota o brasileiro 6/4 7/5 e avança 🎾



Ele enfrenta Prizmic amanhã por uma vaga na chave principal!#RioOpen pic.twitter.com/9LdErGzMLk — Rio Open (@RioOpenOficial) February 15, 2026

📅 ¿Cuándo juega Tomás Barrios en Río de Janeiro?

El partido entre Tomás Barrios y Dino Prizmic está programado para este domingo 15 de febrero en Brasil. Desde las 16:00 horas el chillanejo se jugarála opción de estar en el cuadro principal.

El ATP 500 de Río es el último gran desafío antes del ATP de Santiago, que se disputará entre el 23 de febrero y el 1 de marzo en nuestro país. Por eso, cada triunfo en esta etapa cobra un valor especial..