Nicolás Jarry (114º ranking ATP) ya tiene rival para su debut en la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro 2026. El nacional, que viene de representar a Chile en el dobles de la Copa Davis, buscará ingresar al cuadro principal del torneo brasileño.
Al frente estará Jaime Faria, tenista portugués que actualmente se ubica 148º en el ranking. Esta será la primera vez que ambos se vean las caras, ya que no registran enfrentamientos anteriormente.
📺 ¿Qué canal transmite Nicolás Jarry vs Jaime Faria por el ATP de Río de Janeiro 2026?
El debut de Nicolás Jarry ante Jaime Faria por la qualy del ATP de Río de Janeiro no tendrá transmisión televisiva, pero se podrá seguir en vivo a través del sitio web oficial de la ATP. Además, podrás conocer el resultado en Al Aire Libre.
📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Nicolás Jarry vs Jaime Faria por el ATP de Río de Janeiro 2026?
El partido de Nicolás Jarry vs Jaime Faria se jugará este sábado 14 de febrero desde las 16:00 horas de nuestro país en el primer turno de la Cancha 1 del Jockey Club Brasileiro por la primera ronda de la qualy del ATP de Río de Janeiro 2026.
- 📅 Fecha: Sábado 14 de febrero
- 🕛 Horario: 16:00 horas de Chile.
- 🏟️ Estadio: Jockey Club Brasileiro (Río de Janeiro, Brasil)
📋 El registro de Nicolás Jarry vs Jaime Faria
Esta será la primera vez que Nicolás Jarry y Jaime Faria se enfrenten en el circuito ATP. Hasta la fecha no registran enfrentamientos oficiales.
🆚 ¿Contra quién juega Nicolás Jarry si vence a Jaime Faria en el ATP de Río de Janeiro 2026?
En caso de vencer a Faria, Nicolás Jarry se verá las caras en la siguiente ronda de la qualy al vencedor del cruce entre taiwanés Chun-hsin Tseng (116°) y el brasileño Igor Marcondes (239°).
