Tomás Barrios (114° del mundo) tiene fecha y horario para hacer su debut en la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro (Brasil), torneo que dará continuidad a la gira por Sudamérica en arcilla y que será la antesala del Chile Open.

Barrios jugará en su estreno con el brasileño Pedro Boscardin Dias (253°), quien contará obviamente con el apoyo del público, en el arranque de la competencia carioca.

El chileno viene de una buena actuación en el ATP de Buenos Aires (Argentina), donde alcanzó los octavos de final, estrellándose contra el italiano Luciano Darderi.

📺 ¿Qué canal transmite Tomás Barrios vs Pedro Boscardin por el ATP de Río de Janeiro 2026?

El partido de Tomás Barrios vs Pedro Boscardin por la primera ronda del la qualy del ATP de Río de Janeiro no tendrá transmisión televisiva ni, pero sí por streaming a través de la página oficial del ATP de Río de Janeiro.

📲 Streaming: Página oficial ATP de Río de Janeiro (www.rioopen.com)

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Tomás Barrios vs Pedro Boscardin por el ATP de Río de Janeiro 2026?

El partido de Tomás Barrios vs Pedro Boscardin se llevará a cabo este sábado 14 de febrero a las 19:30 horas de Chile, aproximadamente. El duelo sufrió un retrasó porque se alargó el de Nicolás Jarry vs Jaime Faria que se disputa en la misma cancha.

📅 Fecha: Sábado 14 de febrero

🕛 Horario: 19:30 horas de Chile.

🏟️ Estadio: Cancha 1 – Jockey Club Brasileiro (Río de Janeiro, Brasil)

📋 El registro de Tomás Barrios vs Pedro Boscardin

Tomás Barrios ha jugado una sola vez en su carrera con Pedro Boscardin, en el Challenger de Antofagasta 2023, con victoria para el brasileño por un doble 6-1 en la primera ronda.

🆚 ¿Contra quién juega Tomás Barrios si vence a Pedro Boscardin en el ATP de Río de Janeiro 2026?

Si Tomás Barrios derrota a Pedro Boscardin en su estreno en la qualy del ATP de Río de Janeiro enfrentará al ganador del compromiso de Tseng Chun-hsin e Igor Marcones, programado para este sábado a las 16:00 horas.