Tomás Barrios Vera (114° del mundo) sigue encendido tras su gran serie de Copa Davis contra Serbia y debutó con éxito en el ATP de Buenos Aires (Argentina Open) al vencer al brasileño Thiago Seyboth Wild (197°) en la primera ronda del certamen de tenis.

Fue un partido muy complicado para Barrios, quien tuvo época, pero también suerte, ya que tras remontar tres match points en este compromiso, se vio beneficiado por el retiro de su rival por lesión, en el epílogo del segundo set, cuando el duelo estaba 4-6 y 6-5.

🥳 El triunfo de Tomás Barrios vs Thiago Seyboth Wild en el ATP de Buenos Aires

Fue un compromiso que se extendió por dos horas y cuatro minutos de juego: Tomás Barrios cayó en un estrecho primer set que tuvo dos quiebres a favor de Thiago Seyboth Wild contra uno del chileno.

En la segunda manda todo iba encaminado a favor del brasileño. De hecho, el chileno llegó a estar abajo 2-5 y en el octavo y décimo juego salvó tres puntos de partido, lo que entregó un tremendo impulso para dar vuelta el compromiso.

Cuando ya iban 6-5 a favor del chileno su rival no resistió más los problemas físicos y se retiró, dejando con una valiosa victoria a nuestro compatriota.

😱 El enfrentamiento de Tomás Barrios con hinchas brasileños en Buenos Aires

El partido de Tomás Barrios y Thiago Seyboth Wild fue muy caliente en las gradas. Gritos de lado y lado ocasionaron presión para los jugadores, en un ambiente que no tenía nada que envidiarle a los partidos de Copa Davis.

Fueron tantas las provocaciones de los hinchas brasileños que tras el partido Barrios les respondió, dedicándole el triunfo con saludos y besos, lo que obviamente generó las pifias y los abucheos de los simpatizantes de Seyboth Wild.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Tomás Barrios en el ATP de Buenos Aires?

Tomás Barrios Vera vuelve a la cancha este miércoles en horario por definir: su rival son palabras mayores, ya que chocará con el italiano Luciano Darderi, segundo favorito de este torneo, y quien ocupa actualmente el puesto 22° en el ranking.

Si Barrios pasa este duro escollo clasificará a los cuartos de final del certamen.