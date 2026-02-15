Tomás Barrios cayó en la última ronda de la qualy en el ATP 500 de Río de Janeiro ante el croata Dino Prizmic y ahora necesita una ayuda de la “diosa fortuna” para continuar en el torneo brasileño.

El chileno no pudo sumarse a Alejandro Tabilo y Cristian Garín en el cuadro principal de Río, aunque aún tiene opciones de seguir en la competición, que será la antesala del Chile Open, que se disputará en San Carlos de Apoquindo desde el próximo fin de semana.

❌ La derrota de Tomás Barrios vs Dino Prizmic en el ATP de Río de Janeiro

Tomás Barrios perdió por 6-3 y 6-4 ante Dino Prizmic en la fase final de las clasificaciones del ATP de Río de Janeiro. El compromiso se extendió por una hora y 44 minutos, en las que el nacional jamás pudo tener el control del juego.

Barrios logró dos quiebres a favor y sufrió cuatro en contra. Lamentablemente el chillanejo estuvo lejos del mejor nivel que lo tiene cerca del Top 100 y que le permitió ser la figura de Chile en el triunfo por 4-0 ante Serbia en la Copa Davis.

❓ ¿Por qué Tomás Barrios tiene opciones de seguir en el ATP de Río de Janeiro?

Tomás Barrios es el jugador mejor rankeado en quedar fuera en la ronda final de la qualy en el ATP de Río de Janeiro, por lo tanto tiene la opción de capturar un cupo como lucky loser (perdedor afortunado) en caso de que se baje un tenista del cuadro principal del torneo.

De todas maneras, la posibilidad de capturar un cupo como lucky loser es para los cuatro mejores perdedores de las clasificaciones (como en todos los torneos) y entre ellos se realiza un sorteo que determina el orden de prevalencia. Es decir, quien gana el sorteo es quien ocupará el lugar de un eventual jugador que se retire del certamen, mientras que quien quede segundo deberá esperar otra baja para acceder al main draw.

Lo bueno es que ya hay dos bajas confirmadas: las de Laslo Djere y Lorenzo Sonego, por lo que Barrios debe salir sorteado entre los dos mejores perdedores y estará dentro del cuadro principal.