Alejandro Tabilo volvió a instalar su nombre en la conversación del tenis chileno tras su paso por el ATP 250 de Buenos Aires. El zurdo nacional venía de un triunfo que ilusionó a todos, pero este viernes enfrentó una prueba mayor ante el argentino Tomás Etcheverry, en un duelo que mantuvo en vilo a los fanáticos.

En una semana marcada por el buen nivel del chileno en el circuito ATP, el partido en la arcilla trasandina asomaba como una oportunidad clave para seguir escalando en el ranking ATP. Sin embargo, hubo un momento puntual que cambió el rumbo del encuentro.

🎾 Tabilo vs Etcheverry en el ATP 250 de Buenos Aires: el quiebre que decidió todo

Alejandro Tabilo cayó ante Tomás Etcheverry en los cuartos de final del ATP 250 de Buenos Aires tras perder en tres sets, en un partido que se definió por un quiebre en la recta final del tercer parcial.

El chileno, actual 71° del ranking ATP, comenzó sólido y agresivo. Con golpes profundos y buen porcentaje de primeros servicios, se llevó el primer set por un claro 6-1, sorprendiendo al público local que esperaba una reacción rápida del argentino.

Pero el 54° del mundo ajustó su juego en la segunda manga. Etcheverry elevó la intensidad desde el fondo de la cancha y logró imponerse por 6-3, llevando la definición a un tercer set cargado de tensión.

🔥 La batalla en el tercer set que marcó la eliminación

El tercer parcial fue una verdadera batalla en la arcilla de Buenos Aires. Ambos sostuvieron sus servicios hasta el 4-4, mostrando temple en los momentos clave y dejando puntos largos que encendieron el ambiente.

Sin embargo, en el noveno juego llegó el golpe decisivo. El argentino consiguió un quiebre fundamental para ponerse 5-4 arriba y, con el envión anímico y el apoyo del público, cerró el set por 6-4.

Tabilo luchó hasta el final, pero ese detalle terminó inclinando la balanza. El chileno se despide así en cuartos de final, mientras Etcheverry avanza a semifinales, donde enfrentará al ganador del cruce entre Francisco Cerúndolo y Vít Kopriva.

¡ETCHEVERRY 🇦🇷 A SEMIFINALES! 💪



Tomi venció 1-6 6-3 6-4 a Tabilo 🇨🇱 y está por primera vez entre los 4⃣ mejores del IEB+ Argentina Open 🏆 pic.twitter.com/ii3pPUpzyZ — IEB+ Argentina Open (@iebmasargopen) February 13, 2026

📊 ¿Cómo impacta esta derrota en el ranking ATP de Tabilo?

Pese a la eliminación, la semana deja señales positivas para el número uno de Chile. Haber alcanzado los cuartos de final en un ATP 250 le permite sumar puntos importantes y reafirmar su nivel en la gira sudamericana sobre arcilla.

Además, su triunfo previo ante el campeón defensor confirma que puede competir ante rivales de mayor ránking. El desafío ahora será sostener esta regularidad en los próximos torneos del circuito.

En el tenis, muchas veces todo se define en un solo juego. Esta vez, ese quiebre fue suficiente para frenar la ilusión de Tabilo en Buenos Aires.