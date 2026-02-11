Alejandro Tabilo logró un tremendo triunfo ante Joao Fonseca y avanzó a cuartos de final del ATP de Buenos Aires, dando un batacazo en eel torneo y situándose como uno de los nombres que puede arremeter como favorito a conquistar el torneo.

Fonseca era el gran favorito de este compromiso, por tener mejor ranking que el chileno, por ser el actual campeón de la competencia y por su condición de gran promesa del tenis mundial. No obstante, Tabilo leyó su juego y, pese a que le costó, logró quedarse con la victoria.

📋 Alejandro Tabilo vs Joao Fonseca: resumen del gran triunfo del chileno en el ATP de Buenos Aires

Alejandro Tabilo se vio muy bien desde el arranque, teniendo muy claro como neutralizar la gran capacidad de Joao Fonseca: con dos quiebres contra uno se quedó con un apretado primer set.

En el segundo Fonseca despertó y levantó al pública ganando con autoridad, por lo que todo se fue al tercero. En esa etapa del partido, Tabilo resistió los embates y logró el quiebre definitivo en el duodécimo juego, silenciando a la gran parcialidad brasileña que hizo sentir como si fuera local a su jugador.

El resultado final fue de 6-3, 3-6 y 7-5, en dos horas y 25 minutos de juego, en uno de los mejores partidos del torneo hasta el momento.

🤩 La alegría de Tabilo tras ganarle a Fonseca en Buenos Aires

En diálogo con la transmisión oficial de la ATP, Alejandro Tabilo valoró la victoria contra Joao Fonseca y aseguró que no le afectó el fuerte apoyo del público brasileño a favor de su rival.

“Vengo de Copa Davis donde está esta atmósfera, donde el público es partidario. Sabía que iba a ser difícil, estoy contento de haber ganador y haber hecho bien mi trabajo“, señaló.

“Todo mi equipo me ayudó muchísimo durante todo el partido. Jugamos un partido muy inteligente ambos, sabía que él iba a golpear la pelota y yo debía ser muy sólido”, sentenció.

📅 ¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar Alejandro Tabilo en el ATP de Buenos Aires?

Alejandro Tabilo vuelve a jugar este viernes en horario por confirmar por los cuartos de final del ATP de Buenos Aires: su rival será el argentino Tomás Etcheverry, quien batió en un maratónico partido de 3 horas y 40 minutos a su compatriota Román Burruchaga.