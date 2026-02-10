Alejandro Tabilo, 71° del mundo, ganó en su estreno en el ATP de Buenos Aires: el chileno se impuso con comodidad a Facundo Díaz Acosta, 285° (quien ganó el torneo en 2024), y sumó confianza en el arranque de la gira sudamericana.

Tabilo va de campeón en campeón, ya que ahora chocará con el monarca de la edición 2025 del certamen Joao Fonseca, en el partido más destacado de la segunda ronda en la capital argentina.

📋 Alejandro Tabilo vs Facundo Díaz Acosta: resumen de la gran victoria chilena en el ATP de Buenos Aires

En casi dos horas de partido, Alejandro Tabilo se impuso por parciales de 7-6(5) y 6-3 al argentino Facundo Díaz Acosta, clasificando a los octavos de final del ATP de Buenos Aires, en Argentina.

🇨🇱 ¡Doble victoria chilena, po!



Tabilo venció a Díaz Acosta por 7-6 (5) y 6-3 y será el primer rival de 🇧🇷 Joao Fonseca.



Tomas Barrios Vera derrotó por 4-6 y 6-5 (Ret) a 🇧🇷(LL) Thiago Seyboth Wild y avanzó a Segunda Ronda. pic.twitter.com/Snh56uCGyr — IEB+ Argentina Open (@iebmasargopen) February 10, 2026

En la primera manga Tabilo salvó dos puntos de set para imponerse en el tie break. El chileno sacó adelante como fuera el parcial y se relajó para lo que venía, ya que en el segundo set consiguió rápidamente un quiebre en la primera (y única) oportunidad que tuvo y selló la victoria.

Con este triunfo, Tabilo sube cuatro puestos y se instala 67° en el live ranking, con posibilidades de llegar en este torneo al Top 50.

📅 ¿Cuándo y contra quién juega Alejandro Tabilo en el ATP de Buenos Aires?

El próximo duelo de Alejandro Tabilo será entre miércoles y jueves en horario por definir, por los octavos de final del ATP de Buenos Aires.

Su rival es un jugador de peso: el brasileño Joao Fonseca, una de las más grandes promesas del tenis mundial y que es el actual monarca de este torneo, tras una magnífica actuación en 2025.

Para ver este compromiso debes acceder a la plataforma de streaming de Disney + o Tennis TV, ambas aplicaciones de pago.