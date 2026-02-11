Alejandro Tabilo (71° del mundo) enfrenta a Joao Fonseca (33°) por los octavos de final del ATP de Buenos Aires 2026. El encuentro es uno de los más esperados en lo que va de certamen, ya que enfrenta a un jugador que supo ser Top 20 como lo hizo el chileno y a otro que es una de las grandes promesas del tenis mundial.

De hecho, Fonseca es el actual campeón del torneo, por lo que es un desafío no menor para Tabilo, quien puede sumar su tercera victoria consecutiva si es que vence en este compromiso (triunfó en Copa Davis y en la primera ronda en Argentina contra el argentino Facundo Díaz Acosta, 285° del orbe).

📺 ¿Qué canal transmite Alejandro Tabilo vs Joao Fonseca por el ATP de Buenos Aires 2026?

El partido de Alejandro Tabilo vs Joao Fonseca por el ATP de Buenos Aires 2026 no tiene transmisión por TV. Las únicas posibilidades para ver las acciones del compromiso son las plataformas de pago de Disney + Premium y Tennis TV.

📲 Streaming: Disney + Premium y Tennis TV.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Joao Fonseca por el ATP de Buenos Aires 2026?

El duelo de Alejandro Tabilo y Joao Fonseca se llevará a cabo este miércoles 11 de febrero a las 18:30 horas, aproximadamente, por los octavos de final del ATP de Buenos Aires 2026.

📅 Fecha: Miércoles 11 de febrero

🕛 Horario: 18:30 horas de Chile, aproximadamente.

🏟️ Estadio: Guillermo Vilas – Buenos Aires Lawn Tennis Club (Argentina).

📋 El registro positivo de Alejandro Tabilo vs Joao Fonseca

Alejandro Tabilo y Joao Fonseca han jugado solo una vez en el circuito de la ATP: el chileno se impuso al brasileño en los cuartos de final del ATP de Bucarest 2024 (Rumania), por parciales de 4-6, 7-6(5) y 6-4.

🆚 ¿Contra quién juega Alejandro Tabilo si vence a Joao Fonseca en el ATP de Buenos Aires 2026?

Si Alejandro Tabilo derrota al brasileño Joao Fonseca seguirá con rivales difíciles, ya que jugaría ante el local Tomás Martín Etcheverry (54°) en los cuartos de final del ATP de Buenos Aires 2026.

Este compromiso se llevaría a cabo el viernes 13 de febrero en horario por confirmar.