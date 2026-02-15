Tomás Barrios busca clasificar al cuadro principal del ATP 500 de Río de Janeiro. Para eso, debe superar la etapa final de la qualy ante el croata Dino Prizmic.

El chileno venció al brasileño Pedro Boscardin Dias, demostrando que se mantiene en un buen momento desde finales de 2025. El nacional se acerca, además, al top 100 del ranking de la ATP.

📺 ¿Qué canal transmite Tomás Barrios vs Dino Prizmic por el ATP de Río de Janeiro 2026?

El compromiso de Tomás Barrios vs Dino Prizmic no tiene transmisión televisva. Solo hay una posibilidad de verlo y es por el streaming que ofrece el propio ATP de Río de Janeiro en su sitio web.

📲 Streaming: Página oficial ATP de Río de Janeiro (www.rioopen.com)

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Tomás Barrios vs Dino Prizmic por el ATP de Río de Janeiro 2026?

Tomás Barrios y Dino Prizmic se miden este domingo 15 de febrero desde las 16:00 horas por la ronda final de la qualy del ATP de Río de Janeiro.