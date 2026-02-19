Alejandro Tabilo vive su mejor racha de la temporada en arcilla: el número 1 del tenis chileno venció al italiano Francesco Passaro (163°) en tres sets por 4-6, 7-6(0) y 6-2, aseguró su lugar en los cuartos del ATP 500 de Río de Janeiro y ya figura en el puesto 57° del ranking ATP live, once peldaños más arriba de donde comenzó el torneo carioca. El resultado encadena dos cuartos de final consecutivos en la gira sudamericana de arcilla, luego de haber alcanzado la misma ronda la semana pasada en Buenos Aires.

El partido ante Passaro fue más difícil de lo esperado. El italiano, pese a sentir molestias físicas en la muñeca, se llevó el primer set 6-4 sin ceder terreno. Tabilo reaccionó con autoridad en el tie break del segundo parcial, cerrándolo con un inapelable 7-0, para luego dominar el tercero 6-2 en un total de dos horas y 19 minutos en la cancha Guga Kuerten de Río de Janeiro.

Este viernes el desafío se llama Thiago Tirante (92°), el argentino que eliminó al máximo favorito del torneo en octavos. Te contamos todos los detalles del partido, el horario y lo que está en juego en el ranking ATP para el mejor tenista chileno del circuito profesional.

📈 ¿Cuántos puestos sube Tabilo en el ranking ATP si llega a la final o gana en Río?

Con la victoria ante Passaro, Tabilo consolida el puesto 57° con 883 puntos en el ranking live, once posiciones más arriba respecto a su entrada al torneo. Los números proyectados resultan aún más ilusionantes:

Cuartos : Puesto 57° del mundo ✅ (ya confirmado)



: Puesto 57° del mundo ✅ (ya confirmado) Semifinales : Aproximación al top 50° del mundo



: Aproximación al del mundo Final : Ascenso cercano al puesto 45° mundial



: Ascenso cercano al mundial Título: Posible llegada al puesto 35°, su mejor marca desde julio de 2024



¿Cuándo y contra quién juega Tabilo en cuartos del ATP 500 de Río de Janeiro?

Alejandro Tabilo volverá a la cancha este viernes 20 de febrero ante el argentino Thiago Tirante (92°), en horario a confirmar por la organización del torneo carioca. El platense llega en estado de gracia: en octavos eliminó al favorito Francisco Cerúndolo (19°), quien debió retirarse lesionado de la cintura con el marcador 2-6 y 1-3 en contra.

Tirante llega con confianza y sin presión, lo que lo convierte en un oponente peligroso en una superficie que conoce bien. Sin embargo, Tabilo tiene el impulso de dos cuartos consecutivos, el ritmo de partidos ganados y la motivación extra del ranking para meterse por primera vez en su carrera entre los cuatro mejores de un ATP 500.

🏆 ¿Cuál es el mejor resultado histórico de Alejandro Tabilo en el ranking ATP?

El mejor posicionamiento de Tabilo en el ranking mundial fue el puesto 19°, alcanzado en julio de 2024 tras un buen paso por el Masters 1000 de Roma y Wimbledon que lo proyectó como una de las grandes promesas del circuito ATP.