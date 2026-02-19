Alejandro Tabilo se impuso al italiano Franceso Passaro por 4-6, 7-6(0) y 6-2 y clasificó a cuartos de final del ATP de Río de Janeiro 2026, situación que trajo consigo un hito en la carrera del chileno.

Se trató de un partido muy duro que pasó largamente las dos horas de juego y significó un importante desgaste, aunque todo lo contenido se liberó con un tremendo grito final mirando a su equipo y su novia Malena De Lorenzo.

Alejandro Tabilo vs Franceso Passaro: resumen del gran triunfo chileno en el ATP de Río de Janeiro

Fue un duelo que comenzó mal para Alejandro Tabilo. Su nivel no era el esperado y Franceso Passaro (que accedió al cuadro principal del ATP de Río de Janeiro como lucky loser) estaba mostrando lo mejor de su repertorio y complicando al chileno, lo que provocó que se quedara con el primer set.

Arrancando el segundo capítulo ocurrió un hecho que marcó el trámite del compromiso: Passaro sufrió una lesión en su muñeca derecha y evidenció un dolor que lo acompañó por el resto del partido. Esto significó que bajara claramente su velocidad de juego, pero no su asertividad, llevando al límite a un Tabilo que estaba irreconocible.

Tanto es así que la manga se definió en el tie break, momento en el que por fín el chileno subió la velocidad del juego y se impuso por un categórico 7-0.

En el tercero ya vimos una versión mejorada de Tabilo, quien logró dos quiebres para quedarse con comodidad con el partido.

El hito que consiguió Alejandro Tabilo con su triunfo contra Francesco Passaro en Río de Janeiro

Con este triunfo contra Francesco Passaro, Alejandro Tabilo consiguió por primera vez clasificar a cuartos de final en dos torneos de forma consecutiva, ya que la semana pasada lo había hecho también en Buenos Aires.

Además, esta victoria le permite situarse en el puesto 57° en el live ranking, acercándose de nuevo el Top 50.

¿Cuándo y contra quién juega Alejandro Tabilo en cuartos del ATP de Río de Janeiro?

Alejandro Tabilo vuelve a la cancha el viernes 20 de febrero en horario por confirmar contra el argentino Thiago Tirante, por los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.

Si Tabilo gana se mete entre los cuatro mejores del certamen brasileño y queda a un paso de los 50 mejores del planeta.