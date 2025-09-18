Alejandro Tabilo debutó con un triunfo en el cuadro principal del ATP de Chengdú: el chileno se impuso por 6-4 y 6-3 al australiano Jordan Thompson para instalarse en la segunda ronda del certamen chino.

Junto con seguir con su buen momento, Jano logró un importante hito que demuestra que cuando está en buen estado físico, tiene todo para triunfar.

🔥 El hito que logró Alejandro Tabilo tras su victoria en Chengdú

Resulta que Alejandro Tabilo volvió a convertirse en el número uno de Chile: el jugador nacional escaló al puesto 105° del ranking en vivo y se puso por encima de todos sus compatriotas.

Más atrás quedó Nicolás Jarry (111°), Cristian Garin (124°) y Tomás Barrios (133°), siendo los principales exponentes chilenos, aunque esto será oficializado la próxima semana.

📅 ¿Cuándo juega Alejandro Tabilo?

Tabilo vuelve a la cancha el sábado a las 02:00 horas ante el italiano Luciano Darderi (30°), en busca de los cuartos de final en China.

Para ver este duelo debes acceder a la plataforma de streaming Disney +.

👉 En Al Aire Libre puedes conocer todas las informaciones de Alejandro Tabilo.