Buenos son los días que atraviesa el chileno Alejandro Tabilo (112° de la ATP), que tras haber logrado el subcampeonato del Challenger de Guangzhou, este miércoles logró dar otro paso importante en el circuito y se instaló en el cuadro principal de un nuevo torneo en China.

Tabilo arrancó esta jornada su participación en el ATP 250 de Chengdú, metiéndose sin mayores contratiempos en el cuadro principal tras vencer al sudafricano Lloyd Harris (258°).

🎾 Tabilo impecable en su estreno en Chengdú

La victoria de este miércoles para Tabilo se dio en un trabajado partido que terminó definiéndose en tres sets, en casi dos horas y 50 minutos de juego.

El nacido en Canadá superó a Harris en un duelo que llevó a tie breaks en todos sus sets. Los parciales fueron de 7-6 (4), 6-7 (2) y 7-6 (2) para sentenciar así el triunfo de Jano.

Tabilo jugará el cuadro principal de Chengdú/ © Imago

➡️ ¿Qué viene para Tabilo en el ATP de Chengdú?

Gracias a su victoria sobre Harris, Tabilo superó las dos rondas de la qualy y se instaló en el cuadro principal del ATP 250 de Chengdú, donde conocerá a su rival tras el sorteo correspondiente.

