Alejandro Tabilo (125º ranking ATP), que se bajó de la Copa Davis pensando en su calendario tras sus problemas físicos, no pudo en la final del Challenger de Guangzhou. El tenista chileno cayó en la final frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo (86º) y no pudo levantar el título.

La raqueta nacional fue superada ampliamente por el trasandino, que abrochó el partido cómodamente por parciales de 6-2 y 6-3 para conseguir el trofeo de campeón.

🎾 Alejandro Tabilo consiguió ascender en el ranking ATP

Pese a la derrota en la final, Alejandro Tabilo consiguió un importante ascenso en el ranking ATP, donde quedó cerca de reingresar al top 100.

Con lo conseguido en el Challenger de Guangzhou, ‘Jano’ sumó 50 puntos y se ubicó 111º en el ranking live.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Tabilo?

Luego de su dolorosa derrota en la final, Alejandro Tabilo deberá dar vuelta rápidamente la página y enfocarse en su próximo desafío: el ATP 500 de Tokio, el cual comienza el próximo 22 de septiembre.