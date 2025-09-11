El chileno Alejandro Tabilo (125° del ranking ATP) sigue abriéndose paso en el Challenger 2 de Guangzhou en China, esto al haberse clasificado a los cuartos de final del certamen asiático e ir recuperando confianza en su nivel en cancha.

Tabilo, que se bajó de la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo para este fin de semana, logró una contundente victoria sobre el taiwanés Yu Hsiou Hsu (241°), en parciales de 6-2 y un categórico 6-1 en una hora y 25 minutos de juego.

Tabilo se olvida de las lesiones que lo hicieron bajarse de Copa Davis

Tabilo explicó su baja de la Copa Davis para este mes de septiembre por los constantes problemas físicos que venía arrastrando desde hace unos meses atrás hasta esta última edición del US Open, algo que al parecer ya va quedando en el olvido.

Y es que con su contundente triunfo en octavos de Guangzhou, el nacido en Canadá se pone el cartel de favorito, aunque en cuartos deberá enfrentar a una de las promesas del tenis estadounidense, el tenista de 20 años Nishesh Basavareddy (108°).

¿Y cuándo se juega la serie de Chile y Luxemburgo en Copa Davis?

Así, mientras Tabilo sigue avanzando en su torneo en China, el equipo chileno de Copa Davis encabezado por Cristian Garin y Tomás Barrios afina detalles para enfrentar a Luxemburgo este sábado 13 y domingo 14 de septiembre en el court Anita Lizana en el Estadio Nacional, a partir de las 17:00 horas de nuestro país.

