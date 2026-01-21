El deporte chileno volvió a quedar en el centro de la discusión pública, esta vez no por resultados ni por fichajes, sino por una decisión política que remeció al ecosistema del alto rendimiento. El anuncio de Natalia Duco como futura Ministra del Deporte, realizado por el presidente electo José Antonio Kast, activó de inmediato una ola de cuestionamientos que trascendieron lo partidario.

La exatleta olímpica es una figura reconocida y exitosa, pero su sanción por dopaje en 2018 volvió a instalar un tema incómodo: qué mensaje proyecta Chile cuando define quién lidera las políticas deportivas del país. En ese contexto, la reacción más dura vino desde el propio mundo del deporte y no desde la oposición política.

⚽ Guarello estalla por Duco: “La señal es muy mala”

Juan Cristóbal Guarello fue categórico en La Hora de King Kong. El periodista separó lo profesional de lo institucional, pero fue claro en el diagnóstico: “Yo trabajé con ella para los Juegos Panamericanos. Como compañera de panel, perfecto, pero como una persona que va a hacer las políticas deportivas de Chile, la señal es muy mala y no lo digo yo desde mi posición política, lo dice transversalmente el mundo del deporte”, afirmó.

El punto central de la crítica no estuvo en la trayectoria mediática ni en el pasado competitivo inmediato, sino en el estándar que se instala desde el poder.

🏟️ La alerta internacional y el peso del mensaje

El comunicador incluso aseguró que el nombramiento ya generó ruido fuera del país, especialmente en el atletismo mundial: “Ayer me escribió una persona vinculada al atletismo hace 40 años y me dijo: ‘¿Sabes qué? En World Athletics están muy preocupados y muy enojados por el nombramiento de Natalia Duco. La señal es muy mala’”, relató.

Guarello fue más allá y descartó que se trate de un error aislado o una polémica sobredimensionada: “Esto no fue un error de vida. Aquí hay una máquina, hay una planificación. Como compañera de panel, perfecto, pero como una persona que va a hacer las políticas deportivas de Chile, la señal es muy mala”, sentenció.