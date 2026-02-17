La U de Chile atraviesa una crisis bajo el mando de Francisco Meneghini en el Campeonato Nacional 2026, sumando apenas dos puntos que tienen en alerta a Azul Azul. Pese al mal inicio de temporada, los referentes Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Eduardo Vargas blindaron públicamente al técnico antes del choque ante Deportes Limache. La presión aumenta en el CDA mientras el Superclásico asoma como una verdadera prueba de fuego para el proceso.

En la cúpula del club la paciencia se agota. Si bien valoran la metodología de trabajo diaria, un director de la concesionaria reconoció su molestía tras la reciente derrota del equipo suplente ante San Luis de Quillota, según informó el diario La Tercera. “No puedes perder con San Luis, independiente de que pongas un alternativo”, filtraron desde el interior, evidenciando que el margen de error para “Paqui” es cada vez más estrecho.

Sin embargo, en el camarín la historia es distinta y los “pesos pesados” no están dispuestos a ver caer al estratega. Esta unión inquebrantable tiene una explicación profunda que se remonta a años de historia compartida con el entrenador uruguayo.

🗣️ Aránguiz, Díaz y Vargas respaldan a Meneghini

Los referentes de la U asumen que la responsabilidad de los malos resultados es netamente de los futbolistas y no de Francisco Meneghini. Charles Aránguiz enfrentó a los micrófonos para quitarle presión al DT, asegurando que la falta de atención a los detalles pasa por quienes entran a la cancha y no por la planificación técnica.

Por su parte, Marcelo Díaz y Eduardo Vargas han mantenido una postura de respeto absoluto a las decisiones de “Paqui”, a quien conocen desde 2011 cuando era analista de Jorge Sampaoli. Vargas, pese a mostrar frustración en algunos cambios, ha sido enfático en que el grupo se siente bien con el trabajo diario y espera que los goles lleguen pronto para calmar las aguas en el Estadio Nacional.

📊 ¿Cómo quedó la U en la tabla de posiciones tras el flojo arranque de 2026?

Con apenas dos puntos de nueve posibles, la U de Chile marcha fuera de los puestos de avanzada y de clasificación a copas internacionales. El balance de dos empates sin goles y una derrota por la cuenta mínima tiene al equipo en la zona media-baja, en el lugar 12, muy lejos de lo esperado para un plantel reforzado con figuras de clase mundial.

La tabla hoy es dominada por equipos como Huachipato y O’Higgins, mientras que el próximo rival, Deportes Limache, llega como líder invicto. Esto obliga a los azules a ganar este domingo en Ñuñoa para no llegar al duelo contra Colo Colo con el agua al cuello y con la posibilidad real de un cambio de técnico en plena competencia.

⚠️ ¿Cuáles son los motivos reales de la molestia de Azul Azul con el técnico?

La principal preocupación en Azul Azul es la falta de gol y la ausencia de una idea de juego clara que se traduzca en victorias. El equipo solo ha marcado un tanto en tres partidos oficiales, lo que deja en evidencia la ineficacia de un ataque compuesto por nombres de la talla de Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

Además, la dirigencia cuestiona que la presión alta prometida por Meneghini en su llegada aún no se materializa en el terreno de juego. Aunque los entrenamientos son calificados como “exigentes”, la traducción de ese esfuerzo al puntaje de la tabla es nula, lo que tiene a la cúpula directiva vigilando cada movimiento del estratega argentino antes de tomar una decisión definitiva.