La U de Chile deberá cumplir su primer partido de castigo ante Deportes Limache el 22 de febrero con un aforo reducido en el Estadio Nacional. El Tribunal de Disciplina sancionó al club con el cierre de la galería sur tras los incidentes de violencia registrados ante Audax Italiano por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026. Los azules sólo dispondrán de 31 mil localidades para este compromiso, según informó Emisora Bullanguera, obligando a una reubicación masiva de sus abonados.

La determinación del organismo disciplinario de la ANFP fue implacable: un partido con la zona sur clausurada totalmente y dos encuentros subsiguientes con acceso restringido. El duelo ante el cuadro “tomatero” marcará el inicio de un proceso donde la dirigencia de Azul Azul deberá extremar medidas de seguridad para evitar castigos aún más severos que pongan en jaque la localía en Ñuñoa.

Esta situación genera un rompecabezas logístico para el club, que ya trabaja en la implementación de los protocolos de ingreso. Si quieres saber cómo se distribuirá el público y qué pasará con los sectores inhabilitados, te contamos todos los detalles a continuación.

🏟️ ¿Cuántas personas podrán asistir al duelo entre la U de Chile y Deportes Limache?

El aforo oficial confirmado para el partido entre la U y Limache es de 31.000 espectadores. Esta cifra representa una disminución considerable respecto a la capacidad habitual, debido a que la galería sur permanecerá cerrada desde la puerta 11 hasta la 18 por disposición del Tribunal de Disciplina.

Para mitigar el impacto, el club decidió que los socios abonados que usualmente ocupan la galería sur sean reubicados en la galería norte. Esta medida busca priorizar a los hinchas más fieles, aunque reducirá el margen de entradas disponibles para el público general que esperaba asistir al recinto de Ñuñoa.

⚖️ ¿Qué motivó la sanción del Tribunal de Disciplina contra Universidad de Chile?

La sanción se originó por los graves incidentes de violencia protagonizados por un grupo de hinchas en la galería sur durante el partido contra Audax Italiano en la primera fecha del torneo. Tras analizar los informes del árbitro y de las autoridades de seguridad, el Tribunal determinó un castigo de tres fechas con restricciones específicas para ese sector del estadio.

El castigo se divide en dos etapas: la primera es el cierre total de la galería sur ante Limache. La segunda etapa comprende los siguientes dos partidos de local, donde solo podrán ingresar mujeres, niños y personas de la tercera edad a ese sector, buscando fomentar un ambiente familiar y erradicar a los grupos violentos.

🚫 ¿Pueden asistir los hinchas de Deportes Limache al Estadio Nacional?

No, la dirigencia de Universidad de Chile confirmó que el encuentro ante Deportes Limache se disputará sin público visitante. Esta decisión se tomó para simplificar el operativo de seguridad y asegurar que las 31 mil plazas disponibles sean ocupadas íntegramente por la parcialidad local en un contexto de aforo limitado.

La medida ha sido comunicada oportunamente a la dirigencia del club limachino. Pese a que el duelo representaba una oportunidad histórica para su hinchada en el Nacional, las restricciones impuestas por el castigo obligaron a priorizar la seguridad del espectáculo y la comodidad de la parcialidad azul.

📅 ¿Cuándo podrá la U volver a utilizar la Galería Sur con aforo completo?

La galería sur del Estadio Nacional volverá a estar disponible para todo público recién en el 26 de abril, cuando la U de Chile reciba a la Universidad Católica por la fecha 11 del Campeonato Nacional.