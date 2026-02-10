U de Chile recibió su castigo por los incidentes que protagonizó parte de su hinchada en el duelo ante Audax Italiano jugado en el estadio Nacional en la Fecha 1 del Campeonato Nacional 2026.

A diferencia de la mayoría de las ocasiones, no se castigó con partidos a puertas cerradas, sino que con reducción de aforo. Además, se vuelve a restringir por edad el ingreso del público en un duelo de la U, tal como ocurrió en la Supercopa 2025 cuando solo se dejaron entrar hinchas mayores de 55 años de ambos elencos.

👊🏻 La sanción que recibió U de Chile tras incidentes ante Audax Italiano

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina decidió sancionar con un partido a la Galería Sur del estadio Nacional (puerta 11 a la 18), cerrada y sin acceso al público para el duelo de U de Chile vs Limache el domingo 22 de febrero a las 20:30 horas.

Luego la U tendrá dos duelos con restricción para la misma galería, pero no con cierre total. En esos compromisos se dejarán entrar mujeres de cualquier edad, niños menores de 12 años y hombres mayores de 65.

Es decir, varones entre 13 y 64 años tienen la puerta cerrada en la Galería Sur para los compromisos de U de Chile vs U de Concepción (9 de marzo a las 20:00 horas) y La Serena (fin de semana del 5 de abril).

📋 El comunicado de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP:

“En relación a la denuncia interpuesta por el árbitro del partido disputado entre los equipos de Universidad de Chile v/s Audax Italiano, señor Gastón Phillippe, en la parte que dice relación con los hechos de violencia ocurridos en el citado partido, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina en sesión efectuada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, imponer al club Universidad de Chile las siguientes sanciones:

1) Jugar el próximo partido en que le corresponda actuar en calidad de local en el Estadio Nacional con la denominada “Galería Sur” cerrada y sin acceso de público, incluyendo tal cierre desde la puerta número 11 hasta la 18, ambas inclusive.

2) Jugar los siguientes dos partidos, en el Estadio Nacional, una vez cumplida la sanción impuesta en el numeral precedente, con acceso limitado a la denominada “Galería Sur”, incluyendo tal limitación desde la puerta número 11 hasta la 18, ambas inclusive. En estas dos fechas sólo podrán ingresar a la Galería Sur mujeres de toda edad, menores de 12 años de edad y hombres mayores de 65 años de edad.

Las sanciones deberán cumplirse sin atender a que fecha del campeonato de Primera División correspondan los próximos tres partidos que se programen para ser disputados en el Estadio Nacional, sean éstos consecutivos o no.

Para la toma del acuerdo se consideró la gravedad de los incidentes, como también las circunstancia concurrentes en este caso; tales como, las medidas de prevención adoptadas por el club Universidad de Chile, suficientemente acreditadas, la circunstancia que no existió invasión al campo de juego, que el partido no fue suspendido, la toma de medidas que permitieron individualizar a un buen número de participantes en los hechos con las consecuentes medidas administrativas y judiciales adoptadas en contra de ellos, la correcta y oportuna intervención de los integrantes de la Seguridad Privada y el comportamiento de todo el resto del público que no participó en los hechos de violencia.

Se deja constancia que la sentencia fundada será notificada próximamente, momento en que comenzará a regir el plazo contemplado en el artículo 51° del Código de Procedimiento y Penalidades”.

😅 Juan Martín Lucero se salvó del castigo en U de Chile

Uno de los temas que se abordó este martes en el Tribunal de Disciplina de la ANFP fue el posible castigo de Juan Martín Lucero, quien dio declaraciones a la prensa tras ser expulsado en el duelo ante Audax Italiano, algo que está prohibido en el reglamento.

Solo recibió castigo económico U de Chile con una multa de 10 UF (397.000 pesos chilenos, aproximadamente).