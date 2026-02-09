Universidad de Chile comenzó el torneo con expectativas altas y una renovación ofensiva importante, pero uno de sus fichajes estrella, Octavio Rivero, no logra arrancar del todo. A pesar de su experiencia y cartel internacional, el atacante uruguayo ha tenido un arranque irregular, marcado por problemas físicos.

El ex delantero de Colo Colo se encuentra en duda para el próximo encuentro de los Azules frente a Palestino, y el cuerpo técnico liderado por Francisco Meneghini analiza con cautela los pasos a seguir con su recuperación.

⚽ La molestia en la rodilla de Rivero pone en alerta a la U

El atacante oriental no estuvo presente en el último compromiso de Universidad de Chile frente a Huachipato en Talcahuano. Según Radio Cooperativa, la causa fue una dolencia en su rodilla que arrastra desde el inicio del torneo, y que se agravó tras el debut ante Audax Italiano.

Rivero fue titular en ese estreno en el Estadio Nacional, pero finalizó el partido con evidentes molestias. La inflamación y persistencia del dolor lo sacaron automáticamente de la convocatoria siguiente y ahora es seria duda para enfrentar a Palestino.

🏟️ Palestino vs Universidad de Chile: el duelo sin hinchas visitantes

La U visitará a Palestino este viernes 13 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, en un compromiso válido por la tercera fecha del Campeonato Nacional.

Este duelo se jugará sin la presencia de público visitante, lo que le resta un apoyo clave al equipo universitario. La ausencia de Rivero podría obligar a Meneghini a modificar su esquema ofensivo nuevamente, algo que no estaba en los planes tan temprano en la temporada.

FINAL DEL PARTIDO EN TALCAHUANO 🔚

Con gol de Eduardo Vargas, caímos en nuestra visita a Huachipato.#Huachipato 2️⃣-1️⃣ #UdeChile pic.twitter.com/jIvQ6BMP37 — Universidad de Chile (@udechile) February 8, 2026

🚨 El historial reciente de Rivero y sus lesiones

Octavio Rivero llegó a Universidad de Chile precedido por buenas campañas en el extranjero, pero con un historial médico que encendía alertas. Durante sus pasos por Liga MX y Uruguay, el delantero presentó lesiones musculares y molestias crónicas que afectaron su continuidad.

Hoy, a sus 32 años, su situación física vuelve a ser tema en un equipo que necesita sí o sí encontrar solidez en la delantera. Su recuperación será clave para lo que viene, considerando los desafíos inmediatos que tiene la U en el torneo nacional.