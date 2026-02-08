A la Universidad de Chile no le alcanza con buenas intenciones. El equipo volvió a perder, esta vez ante Huachipato en Talcahuano, y el arranque de temporada sigue acumulando dudas más que respuestas. El resultado duele, pero lo que más inquieta es la sensación de desorden que aparece cada vez que el partido se vuelve incómodo.

Con ese escenario encima, Charles Aránguiz no se escondió. El capitán apareció en zona mixta y habló como líder. Dijo lo que muchos piensan puertas adentro y puso el foco donde cree que corresponde.

⚽ Aránguiz banca a Paqui y asume culpas

El análisis de Aránguiz fue directo: “En el primer tiempo tuvimos una mejora; en el segundo nos costó un poco más, el partido se desordenó y, por pequeños detalles que no nos deberían pasar, terminamos perdiendo el partido”, explicó el volante, dejando claro que el quiebre estuvo en momentos puntuales.

También hubo espacio para referirse al contexto del partido: “Es lamentable jugar así, sin público. Es un espectáculo que no debería pasar y ojalá que en el corto plazo se puedan solucionar estos temas”, comentó, visiblemente incómodo con un ambiente que no ayuda a nadie.

🔍 Respaldo al DT y mensaje sin filtro al plantel

Cuando fue consultado sobre el entrenador, el capitán aclaró que “es un proceso nuevo, necesitamos un poco de tiempo para adaptarnos a él, pero el partido pasa por nosotros, los jugadores”.

Y remató con una frase le da aún más respaldo al DT: “El no tener un poco de actitud, no poner atención a los detalles… pasa por los jugadores, no por el técnico”. El apoyo explícito a Paqui Meneghini y la autocrítica frontal al plantel, es parte de cómo es Charles como líder, y de seguro la frase será tomada por sus compañeros para mejorar de cara a la próxima fecha.