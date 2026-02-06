La U de Chile visitará este domingo a Huachipato por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026 en un partido que corrió riesgo de suspenderse producto de la emergencia en la Región del Biobío.

Finalmente las autoridades autorizaron el duelo, aunque con una condición estricta: que se juegue a puertas cerradas y sin la presencia de hinchas. Por ello, ambos elencos continúan preparándose para ir en busca de su primer triunfo en el torneo.

Los azules, que han tenido días agitados tras su debut, quieren sumar de a tres y conseguir su primera victoria en la era de Francisco Meneghini. Para ello, Paqui prepara algunos cambios claves.

😯 Meneghini mueve la pizarra en la U de Chile

Francisco Meneghini es consciente que la imagen que mostró su equipo en el empate sin goles ante Audax Italiano no dejó conformes a los hinchas. Por ello, está probando fórmulas para revertir la situación y encontrar la senda del triunfo.

En ese sentido, según reveló Radio ADN, ‘Paqui’ hará un cambio drástico, ya que modificará su sistema de juego. El DT comenzó el torneo jugando con línea de cuatro en el fondo, pero pasará a usar la fórmula que utilizó Gustavo Álvarez en la U: tres defensores.

Con este cambio de esquema, el entrenador argentino aprovechará de sumar minutos Sub 21 con la inclusión del juvenil Diego Vargas, quien utilizará la posición de lateral izquierdo para reemplazar a Felipe Salomoni mientras Marcelo Morales se pone a punto físicamente.

📋 La formación de la U de Chile vs Huachipato

Diego Vargas no sería la única novedad de la formación de la U de Chile para visitar a Huachipato. La otra sorpresa sería la presencia de Eduardo Vargas, quien tendrá su primera titularidad en los universitarios tras su regreso al club.

De esta forma, el Romántico Viajero saltaría a la cancha con Gabriel Castellón en la portería; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Diego Vargas en el mediocampo; Lucas Assadi y Eduardo Vargas en la ofensiva.

Recordar que el partido entre acereros y azules está previsto para este domingo 8 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio Huachipato CAP de Talcahuano.

