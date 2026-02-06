Universidad de Chile viaja a Talcahuano con la sensación de que todavía falta algo. El equipo no ha logrado soltarse del todo y el arranque del torneo dejó bastantes dudas, sobre todo en funcionamiento y continuidad dentro de la cancha.

El partido ante Huachipato ha tenido problemas de programación, pero finalmente se jugará y será un duelo que exija. La U necesita sumar, sí, aunque más importante es verse mejor, con menos pausas y más claridad en lo que intenta hacer cuando tiene la pelota.

⚽ La decisión de la U en Talcahuano que cambia el escenario

La decisión de la U en Talcahuano no tiene que ver con un cambio radical ni con sorpresas de último minuto. El equipo saldrá a jugar con su camiseta alternativa blanca, que tendrá su estreno oficial en el sur, dejando de lado el uniforme habitual.

Dentro del club lo ven como un ajuste simple, pero pensado. Cambiar la indumentaria también ayuda a cortar la rutina, sobre todo cuando el inicio de temporada no termina de convencer. El estreno será en el Estadio Huachipato, una cancha exigente y ante un rival que se hace fuerte como local, lo que le da más peso a la decisión.

Camiseta alternativa de la U / ©Captura.

🔧 Meneghini, ajustes necesarios y foco en el juego

En paralelo, Francisco Meneghini sigue afinando el equipo. Hay bajas que obligan a mover piezas como las de Lucero y Salomoni, pero el foco está puesto en el rendimiento colectivo más que en individualidades.

La U necesita ser más constante frente a Huachipato, sobre todo en una Liga de Primera que no da demasiado margen cuando se empieza a ceder terreno.