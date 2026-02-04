Tras la negativa de la autoridad regional para autorizar el compromiso, el duelo entre Huachipato y Universidad de Chile estuvo al borde de la suspensión en Talcahuano, en medio de reparos por seguridad y orden público que pusieron en jaque la jornada.

Sin embargo, las gestiones de último minuto permitieron destrabar el escenario y abrir la puerta a una reprogramación, con un nuevo día y horario que busca cumplir con las exigencias de la autoridad y evitar un nuevo ajuste en el calendario del torneo.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora se jugaría el partido entre Huachipato y la Universidad de Chile?

A martes 4 de febrero de 2026, el duelo entre Huachipato y Universidad de Chile, válido por la fecha 2 del Campeonato Nacional, sigue sin programación definitiva, luego de que la autoridad regional no autorizara inicialmente su realización en Talcahuano. Sin embargo, en las últimas horas se abrió una ventana para evitar la suspensión total del compromiso.

Según informó Cooperativa Deportes, la alternativa que se maneja es disputar el partido el lunes 9 de febrero a las 17:00 horas, en el Estadio CAP de Talcahuano, bajo un formato especial que permita cumplir con las exigencias de seguridad y orden público impuestas por la autoridad.

Este formato que se evalúa para autorizar el duelo entre Acereros y Azules contempla una serie de medidas excepcionales exigidas por la autoridad. Entre ellas, se considera disputar el partido en horario diurno, con un aforo reducido cercano a los 6.000 espectadores, solo con hinchas abonados de Huachipato, sin público visitante y con controles de identidad reforzados en los accesos y perímetros del estadio.

Estas condiciones, recomendadas por Carabineros y evaluadas por la Delegación Presidencial del Biobío, buscan minimizar riesgos en un contexto marcado por el estado de excepción vigente en la región y los recientes incidentes registrados en otros encuentros del torneo. La autorización, eso sí, sería condicionada y sujeta al estricto cumplimiento de todas las exigencias de seguridad.

Algunos de los incidentes del último encuentro de la U de Chile / Photosport

⚠️ ¿Qué falta para que se confirme definitivamente el horario del partido entre Huachipato vs la U de Chile?

Pese a que ya existe un día y horario tentativo para disputar el encuentro, la reprogramación del partido entre Huachipato y Universidad de Chile aún no está cerrada de manera oficial. La autorización definitiva dependerá del cumplimiento íntegro de las condiciones impuestas por la autoridad regional y de la validación final por parte de la ANFP.

En ese escenario, cualquier incumplimiento en materia de seguridad o logística podría reabrir la opción de una suspensión total, lo que mantiene en alerta tanto a los clubes como a la organización del torneo. Por ahora, el duelo sigue en evaluación, a la espera del visto bueno final que permita confirmar su realización en Talcahuano.