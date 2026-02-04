La Copa Libertadores vuelve a poner a prueba a los clubes chilenos en un escenario donde cada detalle pesa. Coquimbo Unido, Huachipato, O’Higgins y Universidad Católica asumen el desafío continental sabiendo que el margen es mínimo y que competir ya no pasa solo por la calidad del plantel.

En paralelo al arranque del torneo, desde la dirigencia de la entidad sudamericana de fútbol se dio a conocer una modificación al reglamento. Un cambio reglamentario, inédito para la historia del certamen, comienza a instalarse como un factor que puede incidir directamente en la forma de jugar, planificar y leer los partidos.

⚠️ Atención equipos chilenos: la regla de Conmebol que cambiará la forma de jugar la Libertadores

La Conmebol confirmó que desde la edición 2026 de la Copa Libertadores se aplicará de manera oficial una pausa de rehidratación durante los encuentros. La interrupción podrá extenderse hasta 90 segundos por tiempo y será considerada parte del desarrollo normal del partido.

La medida apunta a responder a las exigencias físicas de la competencia, pero también introduce una instancia que corta el flujo del juego y abre un espacio que hasta ahora no existía en la Libertadores. Desde Conmebol explicaron que la iniciativa busca modernizar el torneo y alinearlo con estándares internacionales, posicionando a la Libertadores como una competencia que incorpora soluciones innovadoras en su reglamento.

🧠 Cómo impacta la nueva norma en los clubes chilenos

Para los equipos nacionales, la lectura va más allá de la hidratación. La pausa ofrece un momento clave para ajustes express: correcciones tácticas, mensajes defensivos, manejo de cargas y lectura del rival en caliente. En un torneo donde muchas veces se juega al límite físico, ese minuto y medio puede marcar diferencias.

También obliga a preparar los partidos de otra forma. El control del ritmo, la gestión emocional y la planificación de momentos críticos pasan a tener un nuevo actor reglamentario. Los técnicos ya no solo piensan en el entretiempo: ahora existe una ventana adicional que puede cambiar un trámite incómodo o consolidar una ventaja.

Pensando en los equipos chilenos, Huachipato será el primero en debutar cuando visite a Carabobo en Venezuela, mientras O’Higgins hará lo propio como local ante Bahía.