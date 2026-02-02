Una temporada nueva para O’Higgins y Concepción, los Celestes asumen su nueva directiva y veremos el modelo de manejo de clubes de un gran representante a nivel continental. Los Lilas en tanto, retornaron al Campeonato Nacional después de 18 años y llegaron a Rancagua con la ilusión de meterse en puestos de copas internacionales desde el primer día de torneo.

Pero la realidad fue diferente y los locales ya sumaron sus primeros tres puntos en el certamen.

⚽ Los goles de O’Higgins vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Arnaldo Castillo en los 29′ adelantó a los Celestes y puso el 1-0, ya entrado el complemento fue Miguel Brizuela quien extendió las cifras en el 84′, era el 2-0. Sobre el final del duelo Fausto Grillo descontó para los penquistas y decretó el 2-1 final cuando se jugaban 98′ de partido.

👀⚽🇧🇼 Lo mejor del partido en el Codelco El Teniente



Mira lo que dejó el triunfo por 2-1 de O'Higgins ante Deportes Concepción, en el duelo que marcó el final de la Fecha 1 en este #MatchdayLunes de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



Siéntete cómodo, siéntete TOP… pic.twitter.com/cvl3jwqiFB — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 3, 2026

📊 Estadísticas de O’Higgins vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 1 O'Higgins 0 0 Primera parte Deportes Concepción

🗓️ ¿Cuando vuelven a jugar O’Higgins y Concepción?

Los rancagüinos repetirán la localía en la segunda fecha. Recibirán a Deportes La Serena el sábado 7 de febrero desde las 18:00 horas en Rancagua, mientras que Concepción sigue su periplo de forastero y visitará a U Católica en Las Condes, el domingo 8 desde las 20:30 horas.