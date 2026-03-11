O’Higgins de Rancagua enfrenta este miércoles 11 de marzo una verdadera “final” internacional. El equipo de la Sexta Región visita a Deportes Tolima en Ibagué por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, con la misión de meterse en la fase de grupos.

Para este duelo de alta tensión, la CONMEBOL designó a un viejo conocido del fútbol sudamericano: el brasileño Anderson Daronco. Conocido mundialmente por su impresionante físico y su estilo de arbitraje de “pocas pulgas”, el juez de 45 años será el encargado de controlar las acciones en Colombia.

¿Cómo le ha ido a los equipos chilenos con Anderson Daronco?

Daronco, árbitro FIFA desde 2015, tiene un historial extenso con clubes nacionales y la Selección chilena. En su registro destaca su reciente presencia en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde dirigió a Universidad de Chile en el empate 2-2 frente a Lanús y en la victoria 1-0 ante Independiente.

En la Copa Libertadores, el brasileño ha estado presente en duelos clave de Colo Colo, incluyendo la victoria del “Cacique” 2-1 sobre Sportivo Trinidense en 2024 y el triunfo 1-0 ante Monagas en 2023. Sin embargo, también estuvo en la derrota alba ante Boca Juniors en La Bombonera. Para O’Higgins, el dato es alentador: Daronco es un árbitro que deja jugar pero que no duda en mostrar tarjetas si el partido se le escapa, como en su reciente empate 0-0 entre DIM y Liverpool donde sacó seis amarillas.

El historial de Daronco dirigiendo a O’Higgins y Tolima

Revisando la data histórica de sus más de 30 partidos en Libertadores y 26 en Sudamericana, Anderson Daronco nunca ha dirigido oficialmente a O’Higgins de Rancagua, por lo que el duelo de hoy en Ibagué será el primer cruce entre el brasileño y el cuadro celeste.

Por el lado de Deportes Tolima, el juez ya sabe lo que es pitarles en su casa. En la Copa Sudamericana 2019, Daronco fue el juez del empate sin goles entre el cuadro colombiano y Argentinos Juniors, un partido que terminó con diez tarjetas amarillas, demostrando que el brasileño no tiene problemas en ejercer su autoridad en el Manuel Murillo Toro.

¿Quiénes acompañan a Anderson Daronco en el Tolima vs O’Higgins?

La terna para este miércoles será íntegramente brasileña, asegurando un equipo de trabajo habituado al ritmo de juego que impone Daronco.

