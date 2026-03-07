La sexta fecha del Campeonato Nacional 2026 tuvo un cierre intenso en el Estadio El Teniente, donde O’Higgins derrotó 1-0 a Universidad Católica y se quedó con tres puntos valiosos que lo impulsan en la tabla.
El equipo dirigido por Lucas Bovaglio respondió en un momento clave de la temporada. Tras la dura caída ante Palestino en la jornada anterior y en medio del desgaste por la Copa Libertadores, el Capo de Provincia mostró carácter para imponerse ante uno de los equipos más regulares del torneo.
En la vereda opuesta, la escuadra de Daniel Garnero llegaba con la gran oportunidad de convertirse en líder del campeonato, pero el equipo cruzado no logró romper el orden defensivo del conjunto rancagüino. Aunque tuvo mayor posesión del balón durante largos pasajes del segundo tiempo, careció de profundidad para generar peligro real sobre el arco de Omar Carabalí.
La diferencia del partido la marcó Bastián Yáñez, quien apareció en el tramo final del primer tiempo para abrir el marcador y encaminar la victoria celeste.
Los goles de O’Higgins vs Universidad Católica por el Campeonato Nacional 2026
El único gol del partido llegó a los 38 minutos del primer tiempo.
La jugada nació desde el fondo con Felipe Ogaz, quien inició la acción que terminó con Francisco González proyectándose por la banda derecha. El delantero envió un centro a tres dedos al corazón del área y allí apareció Bastián Yáñez, que se anticipó a la defensa cruzada para conectar y vencer a Vicente Bernedo, desatando la celebración en El Teniente. El tanto llegó en un momento clave, cuando Universidad Católica comenzaba a adelantar líneas buscando el arco rival.
La segunda mitad mostró un desarrollo muy distinto al primer tiempo. Universidad Católica asumió el protagonismo con la posesión del balón, pero sin lograr romper la sólida defensa rancagüina.
Los cruzados movieron la banca desde el arranque del complemento con los ingresos de Clemente Montes y Matías Palavecino, buscando mayor profundidad ofensiva. Más tarde se sumaron Bernardo Cerezo y Martín Sarrafiore, intentando encontrar espacios en el bloque defensivo de O’Higgins.
La ocasión más clara del equipo visitante llegó a los 74 minutos, cuando Matías Palavecino conectó de cabeza tras un centro de Cristian Cuevas, pero el balón terminó estrellándose en el poste, en la jugada más cercana al empate.
Mientras tanto, O’Higgins apostó por las transiciones rápidas, con Bastián Yáñez como principal arma ofensiva. Los locales incluso tuvieron otra oportunidad clara cuando Francisco González dejó atrás a dos defensores y sacó un remate que fue bloqueado por la zaga cruzada, salvando a la UC.
Con el paso de los minutos, el equipo dirigido desde fuera de la cancha por el cuerpo técnico de Daniel Garnero —suspendido para este partido— adelantó líneas y comenzó a jugar prácticamente en campo rival. Sin embargo, la defensa celeste respondió con orden y sacrificio.
En los minutos finales, la UC volvió a tener una oportunidad clara. Matías Palavecino ejecutó un remate peligroso que obligó a una gran reacción de Omar Carabalí, quien respondió con una tapada clave para mantener la ventaja de los locales.
El árbitro añadió siete minutos de tiempo adicional, donde el equipo rancagüino terminó replegado completamente en defensa, mientras los cruzados empujaban buscando el empate.
La última jugada de riesgo llegó cuando Benjamín Rojas derribó a Clemente Montes cerca del área, generando un tiro libre para Universidad Católica. Sin embargo, el equipo visitante volvió a fallar en la definición y la defensa de O’Higgins resistió hasta el pitazo final, asegurando una victoria que se celebró con fuerza en El Teniente.
Estadísticas de O’Higgins vs Universidad Católica por el Campeonato Nacional 2026
- Luis Pavez 3′
- Branco Ampuero 5′
- Cristian Cuevas 23′
Carabali
Garrido
Rojas
Brizuela
Pavez
Gonzalez
Ogaz
Leiva
Yanez
Tapia
Castillo
- Entrenador
-
0Lucas Bovaglio
- Suplentes
-
1Jorge Pena
-
3Felipe Faundez
-
5Gabriel Pinto
-
7Martin Sarrafiore
-
16Esteban Calderon
-
20Leandro Diaz
-
26Rodrigo Godoy
-
28Benjamin Schamine
-
32Thiago Vecino
Bernedo
Astaburuaga
Diaz
Ampuero
Cuevas
Valencia
Medel
Carcamo
Martinez
Giani
Zampedri
- Entrenador
-
0Daniel Oscar Garnero
- Suplentes
-
27Dario Melo
-
3Eugenio Mena
-
28Bernardo Cerezo
-
5Carlos Agustin Farias
-
13Alfred Canales
-
10Matias Palavecino
-
11Clemente Montes
-
30Diego Valencia
-
22Martin Gomez
¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y Universidad Católica?
O’Higgins
🆚 Unión La Calera
🏟️ Estadio Nicolás Chahuán
📆 Lunes 16 de marzo
🕕 18:00 horas
Universidad Católica
🆚 Everton
🏟️ Claro Arena
📆 Sábado 14 de marzo
🕣 20:30 horas
- O’Higgins derrotó 1-0 a Universidad Católica en Rancagua.
- Bastián Yáñez anotó el único gol del partido.
- La UC tuvo más posesión en el segundo tiempo pero no logró romper la defensa local.
- Palavecino estrelló un cabezazo en el palo, la ocasión más clara del empate.
- Con el resultado, Universidad Católica dejó escapar la chance de alcanzar el liderato del campeonato.