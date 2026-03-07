La sexta fecha del Campeonato Nacional 2026 tuvo un cierre intenso en el Estadio El Teniente, donde O’Higgins derrotó 1-0 a Universidad Católica y se quedó con tres puntos valiosos que lo impulsan en la tabla.

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio respondió en un momento clave de la temporada. Tras la dura caída ante Palestino en la jornada anterior y en medio del desgaste por la Copa Libertadores, el Capo de Provincia mostró carácter para imponerse ante uno de los equipos más regulares del torneo.

En la vereda opuesta, la escuadra de Daniel Garnero llegaba con la gran oportunidad de convertirse en líder del campeonato, pero el equipo cruzado no logró romper el orden defensivo del conjunto rancagüino. Aunque tuvo mayor posesión del balón durante largos pasajes del segundo tiempo, careció de profundidad para generar peligro real sobre el arco de Omar Carabalí.

La diferencia del partido la marcó Bastián Yáñez, quien apareció en el tramo final del primer tiempo para abrir el marcador y encaminar la victoria celeste.

Los goles de O’Higgins vs Universidad Católica por el Campeonato Nacional 2026

El único gol del partido llegó a los 38 minutos del primer tiempo.

La jugada nació desde el fondo con Felipe Ogaz, quien inició la acción que terminó con Francisco González proyectándose por la banda derecha. El delantero envió un centro a tres dedos al corazón del área y allí apareció Bastián Yáñez, que se anticipó a la defensa cruzada para conectar y vencer a Vicente Bernedo, desatando la celebración en El Teniente. El tanto llegó en un momento clave, cuando Universidad Católica comenzaba a adelantar líneas buscando el arco rival.

La segunda mitad mostró un desarrollo muy distinto al primer tiempo. Universidad Católica asumió el protagonismo con la posesión del balón, pero sin lograr romper la sólida defensa rancagüina.

Los cruzados movieron la banca desde el arranque del complemento con los ingresos de Clemente Montes y Matías Palavecino, buscando mayor profundidad ofensiva. Más tarde se sumaron Bernardo Cerezo y Martín Sarrafiore, intentando encontrar espacios en el bloque defensivo de O’Higgins.

La ocasión más clara del equipo visitante llegó a los 74 minutos, cuando Matías Palavecino conectó de cabeza tras un centro de Cristian Cuevas, pero el balón terminó estrellándose en el poste, en la jugada más cercana al empate.

Mientras tanto, O’Higgins apostó por las transiciones rápidas, con Bastián Yáñez como principal arma ofensiva. Los locales incluso tuvieron otra oportunidad clara cuando Francisco González dejó atrás a dos defensores y sacó un remate que fue bloqueado por la zaga cruzada, salvando a la UC.

Con el paso de los minutos, el equipo dirigido desde fuera de la cancha por el cuerpo técnico de Daniel Garnero —suspendido para este partido— adelantó líneas y comenzó a jugar prácticamente en campo rival. Sin embargo, la defensa celeste respondió con orden y sacrificio.

En los minutos finales, la UC volvió a tener una oportunidad clara. Matías Palavecino ejecutó un remate peligroso que obligó a una gran reacción de Omar Carabalí, quien respondió con una tapada clave para mantener la ventaja de los locales.

El árbitro añadió siete minutos de tiempo adicional, donde el equipo rancagüino terminó replegado completamente en defensa, mientras los cruzados empujaban buscando el empate.

La última jugada de riesgo llegó cuando Benjamín Rojas derribó a Clemente Montes cerca del área, generando un tiro libre para Universidad Católica. Sin embargo, el equipo visitante volvió a fallar en la definición y la defensa de O’Higgins resistió hasta el pitazo final, asegurando una victoria que se celebró con fuerza en El Teniente.

Estadísticas de O’Higgins vs Universidad Católica por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 6 O'Higgins 0 0 Primera parte Universidad Católica Luis Pavez 3′ Branco Ampuero 5′

Branco Ampuero 5′ Cristian Cuevas 23′ Resumen

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 23 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Cristian Cuevas 5 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Branco Ampuero 3 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Luis Pavez Amonestación para Cristian Cuevas. Amonestación para Branco Ampuero. Amonestación para Luis Pavez. El árbitro da inicio al encuentro. O'Higgins O'Higgins 4-4-2 31 Omar

Carabali 21 Nicolas

Garrido 15 Benjamin

Rojas 33 Miguel

Brizuela 6 Luis

Pavez 24 Francisco

Gonzalez 8 Felipe

Ogaz 11 Juan

Leiva 29 Bastian

Yanez 30 Joaquin

Tapia 9 Arnaldo

Castillo Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Suplentes

1 Jorge Pena



3 Felipe Faundez



5 Gabriel Pinto



7 Martin Sarrafiore



16 Esteban Calderon



20 Leandro Diaz



26 Rodrigo Godoy



28 Benjamin Schamine



32 Thiago Vecino

Universidad Católica Universidad Católica 4-2-3-1 1 Vicente

Bernedo 23 Tomas

Astaburuaga 26 Juan

Diaz 19 Branco

Ampuero 15 Cristian

Cuevas 20 Jhojan

Valencia 17 Gary

Medel 46 Vicente

Carcamo 14 Jimmy

Martinez 7 Justo

Giani 9 Fernando

Zampedri Entrenador

0 Daniel Oscar Garnero

Suplentes

27 Dario Melo



3 Eugenio Mena



28 Bernardo Cerezo



5 Carlos Agustin Farias



13 Alfred Canales



10 Matias Palavecino



11 Clemente Montes



30 Diego Valencia



22 Martin Gomez

4 Faltas Cometidas 3 0 Fuera de Juego 1 45 Posesión de Balón 55 1 Tarjetas Amarillas 2 1 Tiros Fuera 0 2 Tiros a Puerta 0 1 Corners 0 0 Tarjetas Rojas 0 2 Saques de Portería 2 0 Penaltis 0 3 Tiros Libres 0 0 Paradas 2 1 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 2 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 2 1 Corners 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 3 Faltas Cometidas 1ª Mitad 2 Últimos enfrentamientos UNI 0 – 2 O'H 02/11/2025 O'H 2 – 0 UNI 17/05/2025 O'H 0 – 2 UNI 06/10/2024 O'H 2 – 3 UNI 11/05/2024 O'H 0 – 3 UNI 07/10/2023

¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y Universidad Católica?

O’Higgins

🆚 Unión La Calera

🏟️ Estadio Nicolás Chahuán

📆 Lunes 16 de marzo

🕕 18:00 horas

Universidad Católica

🆚 Everton

🏟️ Claro Arena

📆 Sábado 14 de marzo

🕣 20:30 horas

