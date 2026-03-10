O’Higgins se juega su paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 este miércoles cuando visite a Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en la revancha de la Fase 3 del torneo continental. El partido se disputará a las 19:30 horas de Colombia (21:30 de Chile) y será dirigido por el árbitro brasileño Anderson Daronco, con Daniel Nobre a cargo del VAR. El “Capo de Provincia” llega con ventaja tras imponerse 1-0 en el duelo de ida disputado en Rancagua, gracias al gol de Francisco González en el tiempo agregado del primer tiempo.

El equipo chileno busca aprovechar su buen momento internacional: ganó dos de sus últimos tres partidos en la CONMEBOL Libertadores, el doble de triunfos que había conseguido en sus 17 encuentros anteriores en el torneo. Sin embargo, el desafío en Ibagué es complejo, ya que los clubes colombianos sumaron puntos en 19 de sus últimos 20 partidos como locales ante equipos chilenos en la Copa (11 victorias y 8 empates), además de mantenerse invictos en instancias preliminares frente a rivales de Chile. En ese contexto, el gol de Francisco González en la ida adquiere especial valor: el atacante llegó a dos tantos en esta edición y se acerca a un registro histórico del club, donde solo Miguel Ángel Neira logró marcar tres o más goles en Libertadores con O’Higgins.

¿Qué canal transmite Tolima vs O’Higgins EN VIVO?

El partido será transmitido en Chile por Chilevisión en señal abierta. También estará disponible en ESPN Premium y en las plataformas digitales asociadas.

Transmisión confirmada:

TV abierta: Chilevisión

Chilevisión Streaming gratuito: Chilevision.cl y YouTube Chilevisión

Chilevision.cl y YouTube Chilevisión Plataformas digitales: Pluto TV

Pluto TV TV pago: ESPN Premium

ESPN Premium Streaming pago: Disney+ Premium

¿A qué hora juegan Tolima vs O’Higgins?

📅 Miércoles 11 de marzo de 2026

🕒 21:30 horas de Chile

📍 Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué (Colombia)

Este encuentro corresponde al partido de vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver Tolima vs O’Higgins por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá el partido en señal abierta para todo el país. Además, el encuentro estará disponible en la señal en vivo de chilevision.cl, en la app MiCHV y en el canal oficial de YouTube de Chilevisión.

¿Dónde ver Tolima vs O’Higgins ONLINE por streaming?

El partido podrá verse online de manera gratuita en la web oficial de Chilevisión y su canal de YouTube. También estará disponible para suscriptores en Disney+ Premium y ESPN Premium.

¿Dónde ver GRATIS Tolima vs O’Higgins?

El compromiso tendrá transmisión gratuita en señal abierta por Chilevisióny vía streaming en chilevision.cl y YouTube Chilevisión. Además, podrás seguir el minuto a minuto con estadísticas y análisis en AlAireLibre.cl.

Formación de O’Higgins vs Tolima

O’Higgins (4-2-3-1): Omar Carabalí; Luis Pavez, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Benjamín Schamine; Martín Sarrafiore, Bryan Rabello, Francisco González; y Arnaldo Castillo.

El equipo de Lucas Bovaglio mantendría la base que logró la ventaja en la ida, con Francisco González como principal arma ofensiva tras su gol en Rancagua.

Deportes Tolima

El equipo colombiano deberá ajustar su formación debido a las múltiples bajas confirmadas por lesión y suspensión, por lo que el técnico Lucas González evalúa variantes para armar el once titular en Ibagué.

De acuerdo con el reporte médico del club, al menos cuatro jugadores están descartados:

Shean Paul Barbosa

Cristian Trujillo

Edwar López

Éver Valencia

A estas bajas se suma la suspensión del extremo Kelvin Flórez, expulsado en el partido de ida en Rancagua tras una fuerte infracción. Las ausencias obligan al técnico colombiano a rearmar su equipo para intentar revertir la serie ante los chilenos.

Árbitros designados para Tolima vs O’Higgins

Árbitro principal: Anderson Daronco (Brasil)

Anderson Daronco (Brasil) Asistentes: Danilo Manis (BRA) y Bruno Boschilia (BRA)

Danilo Manis (BRA) y Bruno Boschilia (BRA) Cuarto árbitro: Bruno Arleu (BRA)

Bruno Arleu (BRA) VAR: Daniel Nobre (BRA)

Daniel Nobre (BRA) AVAR: Rodrigo Guarizo (BRA)

¿Cómo llegan Tolima vs O’Higgins a la revancha de la Copa Libertadores?

O’Higgins viene con la moral en alto tras derrotar 1-0 a Universidad Católica en la Liga de Primera 2026, posicionándose en el octavo lugar con 9 puntos. En la Copa Libertadores, los rancagüinos han ganado dos de sus últimos tres partidos, mostrando una eficacia inédita en su historia internacional.

Deportes Tolima no ha disputado encuentros desde la ida en Chile. En su liga local marcha noveno con 15 unidades. Históricamente, los equipos colombianos son fuertes de local ante chilenos, habiendo puntuado en 19 de los últimos 20 enfrentamientos en casa por Libertadores.

¿Cómo se define la serie Tolima vs O’Higgins en caso de empate?

Tras el 1-0 a favor de los celestes en la ida, cualquier empate en el marcador global al término de los 90 minutos en Ibagué llevará la definición directamente a los lanzamientos penales. El ganador ingresará al Grupo 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, asegurando un premio de US$3 millones. En caso de no superar la Fase 3, el equipo clasifica automáticamente a la Copa Sudamericana.

En resumen

O’Higgins visita a Tolima por la vuelta de la Fase 3 de Libertadores.

El equipo chileno llega con ventaja tras ganar 1-0 en Rancagua .

. El partido se juega miércoles 11 de marzo a las 21:30 horas .

. Transmiten Chilevisión, ESPN Premium y Disney+ Premium .

. El ganador clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Sigue toda la cobertura de la Copa Libertadores 2026, con programación, formaciones y minuto a minuto en AlAireLibre.cl.