O’Higgins y Universidad Católica se medirán este sábado 7 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Codelco El Teniente. Ambos equipos llegan con realidades distintas tras la última jornada del torneo, por lo que buscarán sumar puntos clave en esta nueva fecha del campeonato.

El encuentro será transmitido a través de la señal de TNT Sports Premium y también por la plataforma de streaming HBO Max.

¿Quién transmite en vivo O’Higgins vs U Católica?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs U Católica?

El partido entre O’Higgins y Universidad Católica se disputará este sábado 7 de marzo, a partir de las 20:30 horas en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

🗓 Fecha: Sábado 7 de marzo

🕣 Hora: 20:30 horas

🏟 Estadio: Estadio Codelco El Teniente, Rancagua

Árbitros del partido entre O’Higgins vs U Católica

Árbitro: Juan Lara.

1er asistente: Alan Sandoval.

2do asistente: Diego Gamboa.

Cuarto árbitro: Juan Sepúlveda.

VAR: Piero Maza.

AVAR: Felipe Jara.

¿Cómo llegan O’Higgins y Universidad Católica al partido?

O’Higgins viene de caer por 4-2 ante Palestino en la última fecha del Campeonato Nacional. Sin embargo, el equipo rancagüino llega con confianza tras vencer a Deportes Tolima a mitad de semana, resultado que lo dejó con ventaja en la serie para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Universidad Católica, en tanto, llega tras imponerse por 2-1 ante Ñublense en Chillán, resultado que le permitió sumar tres puntos importantes en el torneo.

El último enfrentamiento entre ambos clubes se disputó el 2 de noviembre de 2025 y terminó con triunfo de O’Higgins por 2-0 sobre Universidad Católica en el Claro Arena.

Probable formación de Universidad Católica

Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristián Cuevas; Jimmy Martínez, Gary Medel, Matías Palavecino; Justo Giani, Clemente Montes y Fernando Zampedri.

Probable formación de O’Higgins

Jorge Peña; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Joaquín Tapia, Thiago Vecino, Bastián Yáñez; Benjamín Schamine.

Minuto a minuto de O’Higgins vs U Católica