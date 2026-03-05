O’Higgins dio un paso importante en la Copa Libertadores la noche del miércoles. El equipo rancagüino venció por 1-0 a Deportes Tolima en el estadio El Teniente y quedó con ventaja en la serie que definirá a uno de los clasificados a la fase de grupos del torneo continental.

El triunfo encendió la ilusión en Rancagua, pero el calendario obliga a tomar decisiones rápidas. Antes de viajar a Colombia para disputar la revancha, el Capo de Provincia deberá enfrentar a Universidad Católica por el Campeonato Nacional. En ese contexto, el técnico Lucas Bovaglio dejó claro que el duelo del fin de semana se jugará con un equipo distinto al que enfrentó a los colombianos.

O’Higgins prepara cambios para enfrentar a la UC

El partido ante los Cruzados aparece en medio de la serie más importante que ha jugado el equipo celeste en los últimos años. Por eso, el cuerpo técnico ya evalúa administrar las cargas del plantel.

Tras el triunfo del miércoles, Bovaglio dejó entrever que el equipo que saldrá a la cancha ante los Cruzados no será el mismo que disputó la ida frente a Tolima. “Faltan 90 minutos todavía allá en Colombia. Será difícil repetir el mismo equipo el sábado”, afirmó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

La frase apunta directamente a una modificación en la formación titular para resguardar a varios jugadores clave antes del viaje a Colombia, donde se definirá el paso a la fase de grupos de la Libertadores.

¿Cuáles son los próximos partidos de O’Higgins?

El duelo por el torneo entre O’Higgins y Universidad Católica está programado para este sábado 7 de marzo a las 20:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua. Mientras que el partido de vuelta con Tolima por la Copa Libertadores, se jugará el miércoles 11 de marzo a las 21:30 horas.