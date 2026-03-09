Universidad Católica regresó desde Rancagua con algo más que una derrota. El 1-0 ante O’Higgins en el Estadio El Teniente dejó un ambiente cargado en el plantel cruzado, especialmente en los minutos finales del encuentro por el Campeonato Nacional.

En medio de la búsqueda desesperada por el empate, una escena entre Clemente Montes y Matías Palavecino captó la atención de la transmisión televisiva y rápidamente se viralizó entre los hinchas. El momento reflejó el nerviosismo que se vivía en la cancha mientras el equipo de la franja intentaba rescatar puntos en condición de visitante.

Con el paso de las horas, además, surgió un elemento que podría ser clave si el caso escala a instancias disciplinarias.

Clemente Montes y Matías Palavecino protagonizan el momento más tenso de la UC

El episodio ocurrió cuando Universidad Católica preparaba la ejecución de un tiro libre en los minutos finales del partido. En ese instante, Clemente Montes encaró a Matías Palavecino tras ver que el mediocampista tomó el balón para ejecutar la jugada.

Las imágenes de la transmisión mostraron cómo el delantero cruzado reaccionó con evidente molestia: primero lo empujó levemente y luego lo enfrentó con un gesto de cabeza mientras le dirigía duros reclamos.

El momento generó sorpresa incluso entre los rivales. Según se pudo apreciar en el registro difundido por TNT Sports, Montes continuó recriminando a su compañero mientras se dirigía hacia el área, hasta que un futbolista de O’Higgins intervino para evitar que la discusión siguiera escalando.

¡Pasó de todo en los descuentos!



Clemente Montes se molestó con Matías Palavecino en el lanzamiento libre para #LosCruzados, pero el argentino dibujó una obra de arte que Omar Carabalí se lució atajando a mano cambiada



TNT Sports Chile

El informe arbitral del O’Higgins vs Universidad Católica no consignó el incidente

Un elemento clave apareció tras la publicación del informe oficial del partido. En el documento del árbitro Juan Ignacio Lara, el juez señaló que no hubo incidentes antes, durante o después del encuentro, más allá de las amonestaciones registradas.

El informe del compromiso, correspondiente al duelo disputado el 7 de marzo en el Estadio El Teniente, detalla las sustituciones, tarjetas y el gol de O’Higgins, pero no menciona ningún altercado entre jugadores de Universidad Católica.

Esto significa que, en principio, no habría sanción automática por lo ocurrido en la cancha. Sólo podría existir algún castigo si el Tribunal de Disciplina decide actuar de oficio tras revisar las imágenes del partido.

La explicación de Universidad Católica tras el incidente

Después del encuentro, en Universidad Católica intentaron bajar el tono a lo ocurrido. El ayudante técnico Andrés San Martín, quien asumió la vocería tras la suspensión del entrenador Daniel Garnero, explicó el episodio en conferencia de prensa.

“Fue una discusión. La verdad no le di mayor importancia. Creo que todos entramos en un momento de nerviosismo, sobre todo en los últimos minutos tratando de empatar el partido”, señaló el integrante del cuerpo técnico.

El colaborador del staff cruzado insistió en que se trató de una situación propia del desarrollo del partido y aseguró que el problema no se trasladó al camarín.

Con la derrota en Rancagua, Universidad Católica quedó ubicada en la cuarta posición del Campeonato Nacional con 10 puntos, por lo que ahora deberá enfocarse en su próximo desafío ante Everton de Viña del Mar en Las Condes.