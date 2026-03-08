Universidad Católica se fue de Rancagua con más preguntas que respuestas. La caída ante O’Higgins no sólo frenó la opción de quedar en la cima del campeonato, sino que también abrió una fuerte autocrítica dentro del camarín cruzado.

Tras el partido, el encargado de enfrentar a los medios fue el ayudante técnico Andrés San Martín, quien no escondió la molestia por lo mostrado por la UC. El análisis fue profundo y dejó una frase que rápidamente comenzó a replicarse entre los hinchas.

Además, el resultado dejó a los dirigidos por la franja obligados a reaccionar en la próxima fecha del torneo. En el entorno del club saben que el margen de error empieza a reducirse.

Universidad Católica vs O’Higgins: la autocrítica tras la derrota cruzada

El ayudante técnico de Universidad Católica, Andrés San Martín, fue claro al evaluar el desempeño del equipo tras la derrota frente a O’Higgins en el estadio El Teniente.

Según explicó en conferencia de prensa, el rendimiento colectivo estuvo lejos de lo esperado y ningún futbolista logró marcar diferencias dentro del campo. “Hoy no fue un buen partido en general, no hubo ningún jugador destacado. Nos vamos con bronca y con un montón de cosas para corregir”, señaló.

La frase reflejó el malestar que quedó en el cuerpo técnico luego de una jornada donde el equipo no logró imponer su juego ante el cuadro rancagüino.

El primer tiempo que marcó el partido en Rancagua

San Martín también apuntó directamente a lo ocurrido durante la primera mitad del encuentro, donde el equipo cruzado sufrió más de la cuenta ante O’Higgins.

El ayudante técnico explicó que el rival dominó ese tramo del partido y que la UC entregó demasiadas ventajas. “Creo que regalamos un tiempo, creo que el primer tiempo fue todo del rival”, comentó.

Para la segunda parte el equipo intentó reaccionar con algunos ajustes tácticos y un alza en los rendimientos individuales, aunque aquello no fue suficiente para revertir el marcador.

La tabla del Campeonato y el desafío que viene para la UC

La derrota dejó a Universidad Católica en el cuarto lugar del torneo con 10 puntos, quedando a dos unidades del líder Colo Colo. El cuerpo técnico sabe que el objetivo es mantenerse en la pelea por la parte alta de la tabla, por lo que el próximo partido aparece como clave para recuperar confianza.

En la siguiente fecha del campeonato, los cruzados deberán recibir a Everton en un duelo que se disputará el sábado 14 de marzo, compromiso donde buscarán volver a los triunfos y dejar atrás el tropiezo sufrido en Rancagua.