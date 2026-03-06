Universidad Católica afronta un partido que puede mover la tabla del Campeonato Nacional. Este sábado visita a O’Higgins en Rancagua sabiendo que un triunfo puede meter presión en la pelea por el liderato.

El escenario de la fecha abre una ventana interesante para los Cruzados. Mientras Deportes Limache defiende la punta ante Everton, el equipo de Daniel Garnero llega con la obligación de aprovechar cualquier tropiezo del líder.

Además, el contexto del rival también influye. En Rancagua ya anticiparon que el foco principal está puesto en la Copa Libertadores, donde los celestes debe cerrar la serie ante Tolima para buscar la fase de grupos.

El regreso que ordena la defensa cruzada

Durante la semana, Garnero movió piezas y definió cambios importantes. El principal está en la defensa: Juan Ignacio Díaz dejó atrás sus problemas físicos y volverá a la titularidad. El central se perfila para acompañar a Branco Ampuero en la zaga, lo que permite recuperar la estructura habitual del equipo. En el partido anterior ante Ñublense, Católica debió improvisar con Agustín Farías como defensor.

En el mediocampo, en cambio, el esquema parece totalmente consolidado. Gary Medel seguirá como eje del equipo, acompañado por Jimmy Martínez y Jhojan Valencia.

La principal duda aparece en el sector derecho del ataque. Fernando Zampedri es inamovible como centrodelantero y Justo Giani continuará como puntero izquierdo.

El ataque se define y Palavecino sigue relegado

El problema está en reemplazar a Clemente Montes, que sigue fuera por lesión. Diego Corral jugó en el último partido, pero no terminó de convencer y además arrastra molestias físicas. Por eso, el nombre que ha ganado terreno en los entrenamientos es Vicente Cárcamo, quien normalmente actúa como volante ofensivo pero podría ocupar ese lugar en el tridente.

En este escenario, quien sigue perdiendo espacio es Matías Palavecino. El argentino llegó como uno de los fichajes más comentados del mercado, pero tras un arranque irregular quedó relegado y nuevamente comenzaría desde el banco.

Así, la formación más probable de la UC sería con Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristián Cuevas; Gary Medel, Jhojan Valencia, Jimmy Martínez; Vicente Cárcamo, Fernando Zampedri y Justo Giani.

¿A qué hora y cuándo juegan O’Higgins y U. Católica?

El duelo entre O’Higgins y Universidad Católica se jugará este sábado 7 de marzo, desde las 20:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.