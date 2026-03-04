Universidad Católica consiguió un triunfo importante en su último partido cuando derrotó a domicilio a Ñublense de Chillán por dos goles a uno. Sin embargo, el duelo no estuvo exento de problemas para los cruzados, puesto que tuvieron varias bajas.

En el arranque de temporada los problemas físicos han sido un dolor de cabeza para el equipo que dirige Daniel Garnero. Sin ir más lejos, en su último compromiso tuvo seis ausencias obligadas.

Clemente Montes, Juan Ignacio Díaz, Daniel González, Sebastián Arancibia, Fernando Zuqui e Ignacio Pérez no pudieron decir presentes ante los Diablos Rojos producto de problemas físicos. Sin embargo, no todo es malo para la UC, puesto que dos de estos jugadores ya estarían disponibles para volver.

U Católica recupera a dos piezas clave

En la antesala de su próximo compromiso, la Universidad Católica recibió una gran noticia, puesto que recuperará a dos piezas clave, las cuales podrían ser una alternativa el fin de semana.

Se trata de Clemente Montes y Juan Ignacio Díaz, según informó el periodista de TNT Sports, Jorge Cubillos. El atacante había sido reemplazado por Diego Corral, mientras que Agustín Farías ocupó el puesto que dejó el defensor.

De acuerdo a lo reportado por el comunicador, ambos jugadores entrenan a la par de sus compañeros en los cruzados y dependerá del entrenador Daniel Garnero si los considerará para el próximo compromiso del equipo.

Recordar que durante este tiempo Montes cumplió con la fecha de suspensión producto de su expulsión ante Deportes Concepción en la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026.

¿Cuándo juega U Católica?

Universidad Católica continúa preparándose para su próximo desafío en el Campeonato Nacional 2026. Los cruzados visitarán a O’Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente el próximo sábado 7 de marzo desde las 20:30 horas.

El elenco precordillerano irá en busca de su tercer triunfo de manera consecutiva para seguir encaramado en la parte alta de la tabla de posiciones. Actualmente marcha en el segundo puesto con 10 puntos, solo uno menos que el líder exclusivo, Deportes Limache.

