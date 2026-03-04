El pasado fin de semana Universidad Católica consiguió un valioso triunfo en Chillán. Los cruzados derrotaron por 2-1 a Ñublense y escalaron hasta el segundo puesto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Sin embargo, tras el partido los ánimos se encendieron y fue el propio entrenador del equipo, Daniel Garnero, quien no ocultó su malestar con el arbitraje, situación que quedó consignada en el informe de Fernando Véjar.

El juez del compromiso denunció que el DT tuvo una “conducta inadecuada dentro del banco. Finalizado el partido se dirige al cuarto árbitro haciendo un gesto de desaprobación con sus manos y diciendo a viva voz: ‘Son un desastre’”.

U Católica lamenta sanción contra Daniel Garnero

Producto de esta situación, el entrenador del elenco precordillerano fue sancionado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, castigo que se conoció en las últimas horas.

Debido a su actuar y dichos contra el arbitraje en la victoria sobre Ñublense, Daniel Garnero recibió una fecha de suspensión, la cual se aplicará en el próximo partido de la franja.

De esta forma, la UC no podrá contar con su director técnico en el encuentro frente a O’Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026.

¿Por qué fue sancionado Daniel Garnero en U Católica?

Daniel Garnero fue sancionado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP por su actuar tras el triunfo de Universidad Católica sobre Ñublense en el Campeonato Nacional 2026. Según consignó el árbitro Fernando Véjar, el entrenador tuvo una conducta “inadecuada” dentro del banco de suplentes.

Además, en su informe, el juez consignó que Garnero hizo un gesto de desaprobación al cuarto árbitro contra el desempeño de los colegiados, asegurando que “son un desastre”.

¿Cuándo juega U Católica?

Universidad Católica volverá a la acción en el Campeonato Nacional 2026 este sábado 7 de marzo cuando visite a O’Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente desde las 20:30 horas.

Fecha: Sábado 7 de marzo

Sábado 7 de marzo Hora: 20:30 Horas

20:30 Horas Estadio: Estadio Codelco El Teniente, Rancagua

📲 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle de lo que ocurra con la Universidad Católica en el Campeonato Nacional.