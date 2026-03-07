Hoy sábado 7 de marzo a las 20:30 horas, el Estadio El Teniente de Rancagua cierra la jornada sabatina de la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026 con un duelo de alto voltaje: O’Higgins recibe a Universidad Católica.

Los Celestes del técnico Lucas Bovaglio llegan en un estado anímico complicado: son 12.° con 6 puntos, y vienen de sufrir una dura derrota de 2-4 ante Palestino en la Fecha 5, resultado que los hundió en la tabla. La doble carga de competir por el campeonato y la Copa Libertadores —donde esta semana empataron su llave ante el colombiano Deportes Tolima— pasa factura al equipo. El técnico podría presentar un once alternativo para resguardar a sus titulares de cara a la vuelta continental.

Universidad Católica llega como uno de los equipos más en forma del torneo. Es 2.° con 10 puntos, y viene de conseguir su primera victoria como visitante al ganar 2-1 en Chillán ante Ñublense. El delantero Fernando Zampedri es una máquina goleadora: lleva 8 goles en 5 partidos, siendo el máximo artillero del campeonato 2026 y una de las figuras de la liga.

O’Higgins vs U Católica, minuto a minuto