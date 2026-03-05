Arnaldo Castillo lleva más de una década viviendo en Chile, formó familia en el país, su esposa es chilena y, con 28 años, acaba de vivir su mejor arranque de temporada en el O’Higgins con dos goles en el Campeonato Nacional 2026 y el tanto más importante del club en la Copa Libertadores, el que ante Bahía en Brasil llevó la serie a penales y permitió a O’Higgins clasificar a la Fase 3 del torneo continental. Ahora, según informó El Rancagüino, el delantero de origen paraguayo estaría en la lista de Nicolás Córdova para los amistosos de La Roja ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en la fecha FIFA de marzo.

El miércoles en la noche, Castillo fue parte del equipo celeste que venció 1-0 a Deportes Tolima en el Estadio El Teniente, en el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores. El gol lo anotó Francisco González, pero Castillo fue el centro de atención en zona mixta por una razón que va más allá del resultado.

Arnaldo Castillo le juró amor eterno a la Selección Chilena

El delantero fue consultado por su opción de ir a La Roja y respondió emocionado: “Obviamente tengo la ilusión de representar al país que me acogió. Yo amo a este país, mis hijas son chilenas, mi esposa también, entonces me siento uno más. Si se da, sería un orgullo jugar en la selección”, declaró Castillo en zona mixta del Estadio El Teniente.

Ya en febrero, cuando O’Higgins debutó en el Campeonato Nacional con victoria sobre Deportes Concepción, Castillo había dicho en Radio ADN: “Chile me dio mucho más que un trabajo, me dio una familia. Para mí sería un orgullo estar en La Roja”. El mensaje fue consistente en ambas oportunidades, y Córdova lo escuchó.

¿Qué otros jugadores de O’Higgins podrían ir a La Roja en la fecha FIFA de marzo?

Castillo no es el único del Capo de Provincia con posibilidades de convocatoria. Según informó El Rancagüino, también estarían en la lista Felipe Faúndez, Felipe Ogaz y Omar Carabalí, ratificando el gran momento colectivo de O’Higgins en este arranque de temporada, con clasificación a la Fase 3 de Copa Libertadores de por medio.