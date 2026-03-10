O’Higgins está a un paso de meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, luego de ganar 1-0 a Deportes Tolima en el partido de ida de la Fase 3. El equipo rancagüino definirá la serie en Colombia y, si logra avanzar, ingresará directamente al cuadro principal del torneo continental.

En caso de clasificar, el Capo de Provincia quedará ubicado automáticamente en el Bombo 4, junto a los otros tres equipos que superen la fase previa. Desde allí conocerá a sus rivales en el sorteo que se realizará el jueves 19 de marzo en Luque, Paraguay, donde quedarán definidos los ocho grupos del certamen.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo que definirá los grupos de la Libertadores 2026 se realizará:

📅 Jueves 19 de marzo de 2026

🕗 20:00 horas de Chile

📍 Sede de CONMEBOL, Luque (Paraguay)

Ese día se confirmarán los 32 equipos participantes, incluyendo los cuatro clasificados desde la Fase 3. La fase de grupos comenzará la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo.

¿En qué bombo quedaría O’Higgins si clasifica?

Si elimina a Tolima, O’Higgins entrará directamente al Bombo 4, donde se ubican los clubes que avanzan desde las fases previas. Eso significa que el equipo chileno podría enfrentar rivales de cualquiera de los otros tres bombos.

Rivales que podrían tocarle a O’Higgins (Bombo 1)

En el bombo 1 estarán los cabezas de serie, entre ellos varios gigantes del continente:

Flamengo

Palmeiras

Boca Juniors

Peñarol

Nacional

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle

Cualquiera de estos equipos podría ser el rival más fuerte del grupo de O’Higgins.

Posibles rivales desde el Bombo 2

En el segundo bombo aparecen clubes con gran tradición internacional:

Libertad

Estudiantes de La Plata

Cerro Porteño

Lanús

Corinthians

Bolívar

Cruzeiro

Universitario

Aquí aparecen varios equipos que suelen ser protagonistas en la Libertadores.

Rivales posibles del Bombo 3

En este bombo también hay presencia chilena.

Los equipos confirmados son:

Junior

Universidad Católica

Rosario Central

Independiente Santa Fe

Always Ready

Coquimbo Unido

Deportivo La Guaira

Cusco FC

En principio, dos clubes del mismo país no pueden compartir grupo, salvo que uno provenga de fase previa.

Equipos que estarán en el Bombo 4 junto a O’Higgins

Si logra clasificar, O’Higgins compartirá bombo con:

Universidad Central

Platense

Independiente Rivadavia

Mirassol

Ganadores de las otras llaves de Fase 3

Desde este bombo saldrán los equipos que completarán cada grupo del torneo.

¿Cuándo comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El calendario ya está definido por CONMEBOL:

📅 Inicio: semana del 7 de abril

📅 Final: 28 de mayo

Luego el torneo tendrá un receso por el Mundial 2026, y los octavos de final comenzarán el 11 de agosto.

En resumen

O’Higgins está a un paso de clasificar a la fase de grupos.

Si elimina a Tolima, entrará al Bombo 4 del sorteo .

. El sorteo de la Libertadores será el 19 de marzo en Paraguay .

. Podría enfrentar gigantes como Flamengo, Boca o Palmeiras .

. La fase de grupos comenzará la semana del 7 de abril.

