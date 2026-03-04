O’Higgins vuelve a vivir una de esas noches que pueden marcar su temporada. Este miércoles, el equipo dirigido por Lucas Bovaglio recibe a Deportes Tolima en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

El Capo de Provincia viene de eliminar a Bahía en la ronda anterior y ahora está a solo una llave de alcanzar la fase de grupos del torneo más importante de Sudamérica. El resultado de este primer partido puede dejar la clasificación muy encaminada… o convertir la revancha en Colombia en una verdadera batalla.

¿Qué pasa si O’Higgins gana a Tolima?

Si O’Higgins consigue un triunfo en Rancagua, dará un paso enorme hacia la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Una victoria le permitiría viajar a Colombia con mayor tranquilidad para el partido de vuelta. En ese escenario:

Un empate en la revancha clasificaría directamente a O’Higgins.

clasificaría directamente a O’Higgins. Un nuevo triunfo también sellaría su paso a la fase de grupos.

también sellaría su paso a la fase de grupos. Incluso una derrota por diferencia mínima podría alcanzarle, dependiendo del marcador obtenido en la ida.

Por eso, ganar en casa es el escenario ideal para el equipo celeste.

¿Qué pasa si O’Higgins empata con Tolima?

El empate deja la serie completamente abierta.

Si la igualdad se mantiene en Rancagua, O’Higgins deberá viajar a Colombia con la obligación de buscar un triunfo o forzar la definición en penales.

En ese caso, el partido de vuelta se vuelve decisivo:

Victoria en Colombia: clasifica O’Higgins.

clasifica O’Higgins. Empate en el global: definición por penales.

definición por penales. Derrota: eliminación.

No es un mal resultado, pero sí complica el panorama para el equipo chileno.

¿Qué pasa si O’Higgins pierde ante Tolima?

La derrota es el escenario más complejo para el Capo de Provincia.

Si Tolima logra imponerse en Rancagua, O’Higgins quedará obligado a ganar en Colombia para revertir la serie.

Dependiendo del resultado de la ida, el cuadro rancagüino necesitaría:

Un triunfo por mayor diferencia para clasificar directo.

para clasificar directo. Igualar el marcador global para forzar los penales.

Ganar en Colombia nunca es sencillo, por lo que caer como local pondría la clasificación muy cuesta arriba.

¿A qué hora juega O’Higgins vs Tolima?

El partido de ida de esta serie de Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 se juega con los siguientes datos:

Partido: O’Higgins vs Deportes Tolima

O’Higgins vs Deportes Tolima Fecha: miércoles 4 de marzo de 2026

miércoles 4 de marzo de 2026 Hora: 21:30 horas (Chile)

21:30 horas (Chile) Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua

Codelco El Teniente, Rancagua Árbitro: Martín Soppi (Uruguay)

Martín Soppi (Uruguay) VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

El dato que ilusiona a O’Higgins en la Copa Libertadores

Hay un antecedente que alimenta la esperanza del equipo chileno.

Los clubes de Chile llevan siete partidos invictos como locales ante equipos colombianos en Copa Libertadores:

5 victorias

2 empates

Además, los equipos chilenos acumulan cuatro triunfos consecutivos en casa ante rivales de Colombia. El último club colombiano que ganó en Chile por Libertadores fue América de Cali ante Universidad Católica en 2020.

El recuerdo: cuando O’Higgins ya venció a Tolima en Rancagua

Existe un antecedente histórico entre ambos clubes en El Teniente.

El 1 de septiembre de 1996, O’Higgins derrotó 1-0 a Deportes Tolima en un partido amistoso disputado en Rancagua.

El único gol del encuentro lo marcó Carlos Poblete, a los 50 minutos del segundo tiempo, en un equipo dirigido por Jorge “Lulo” Socías y que tenía figuras como Roberto Rojas en el arco.

En resumen

O’Higgins enfrenta a Tolima por la Fase 3 de la Copa Libertadores .

. Si gana , deja muy encaminada la clasificación.

, deja muy encaminada la clasificación. Si empata , deberá buscar el triunfo en Colombia.

, deberá buscar el triunfo en Colombia. Si pierde, quedará obligado a remontar la serie como visitante.

